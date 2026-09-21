Alejandra Guzmán comparte cómo se siente tras su dislocación de cadera

Tras encender las alarmas el fin de semana durante una presentación en el World Trade Center de Veracruz, Alejandra Guzmán reapareció para compartir detalles de su recuperación.

La cantante mexicana tuvo que suspender abruptamente su show tras dislocarse la cadera en el escenario, inconveniente por el que tuvo que ser trasladada de emergencia a un centro médico local.

A través de un mensaje difundido por Televisa Espectáculos, la artista de 58 años se mostró de buen ánimo e incluso se puso de pie para certificar su mejoría. “Ya fui al doctor, ya descansé y ya se me desinflamó”, afirmó la intérprete de “Eternamente bella”, quien cuenta con dos prótesis de cadera debido al desgaste provocado por su trayectoria en la danza y complicaciones previas por biopolímeros.

Durante su actualización, la “Reina del Rock & Roll” reveló además que procederá legalmente contra un desconocido que intentó manipular su articulación sin el debido consentimiento médico durante su estancia en el hospital. “Hay un tipo que llegó al hospital a quererme mover la pierna sin permiso de nadie, sin las placas… Ya le mandé una demanda por estar difamando y diciendo y lastimándome”, puntualizó la cantante.

La artista precisó que posteriormente fue atendida de forma oportuna por el traumatólogo Eduardo Arévalo, profesional que se encontraba en el recinto del concierto.

Guzmán expresó su gratitud con el público y los profesionales de la salud que la asistieron. “Gracias a Dios porque estoy bien, estoy completa, estoy caminando”, dio, al tiempo que reconoció que deberá adaptar sus dinámicas sobre el escenario para evitar recaídas. “La bailada voy a tener que dejarla más tranquila, pero de que hay Alejandra, hay Alejandra para mucho tiempo”.

Finalmente, mediante un comunicado dirigido a sus seguidores de Veracruz, la ganadora del Latin Grammy ratificó su compromiso de reprogramar la fecha pendiente tan pronto como concluya su reposo. “Esta fecha se quedó en pausa, así que muy pronto retomamos con toda la fuerza rockera”.

Seguir leyendo:

· Alejandra Guzmán anuncia nuevo tema inspirado en Silvia Pinal

· Alejandra Guzmán sufre caída y se disloca la cadera: ¿cuál es su estado de salud?

· Alejandra Guzmán revela que le reconstruyeron la columna tras sufrir osteoporosis severa