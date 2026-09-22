Alejandra Guzmán prepara demanda a médico que la atendió tras su lesión en pleno show

La cantante mexicana Alejandra Guzmán vuelve a encabezar los titulares como resultado del percance que sufrió en pleno show en Veracruz, México. En esta ocasión, se debe a la demanda que alista en contra de un médico que habría intentado atender su luxación de cadera sin su consentimiento.

Fue por medio de un video difundido desde sus redes sociales que la intérprete de “Yo te Esperaba” compartió una actualización de su estado de salud: “Ya fui al doctor, ya descansé, ya se me desinflamó. Esta es mi radiografía, es de doble rotación las dos”, dijo.

Tras confirmar que se encuentra estable y sin problemas de movilidad, reveló que protagonizó un desafortunado episodio a manos de un miembro del personal médico que la auxilió luego del incidente.

“Hay un tipo que llegó al hospital a querer mover la pierna sin permiso de nadie, sin las placas”, relató la hija de la fallecida Silvia Pinal.

Sin embargo, una segunda tragedia se evitó gracias al auxilio de otro especialista que presenció el momento de la lesión: “Ya después llegó un doctor que fue el que me atendió y que estaba gracias a Dios ahí en el concierto”, comentó.

@bitacoraspoliticas 🚨 Alejandra Guzmán anuncia demanda tras sufrir luxación de cadera en Veracruz La cantante reapareció en redes sociales después del incidente que sufrió durante su concierto en Boca del Río y mostró las radiografías de su lesión. Alejandra Guzmán aseguró que interpuso una demanda contra un hombre que, según su versión, intentó moverle la pierna en el hospital sin autorización y antes de contar con las placas correspondientes. 🎥 También habló de su recuperación y explicó cómo se encuentra tras recibir atención médica. ▶️ Dale play y escucha sus declaraciones completas. 👇 #AlejandraGuzmán #Veracruz #BocaDelRío #Espectáculos #NoticiasVeracruz ♬ sonido original – Bitácoras Políticas

Como resultado de esta conducta, Alejandra Guzmán decidió proceder legalmente en contra del médico cuya identidad permanece fuera de los reflectores.

“No le crean, ya le mandé una demanda por estar difamando y diciendo, y lastimándome”, confirmó sobre el caso.

Para finalizar, Alejandra Guzmán se mostró agradecida con todos aquellos que le brindaron mensajes de cariño y apoyo por el susto que atravesó con su percance.

“Gracias, gracias a todos y gracias a Dios porque estoy bien, estoy completa, estoy caminando, mírenme. Y gracias a todos los doctores, a Veracruz, voy a ir muy pronto en cuanto pueda y voy a cantar, que es lo que mejor sé hacer y la bailada la voy a tener que dejar más tranquila, pero de que hay Alejandra, hay Alejandra y por mucho tiempo, ¡qué viva el rock!“, reiteró con una sonrisa en el rostro.

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