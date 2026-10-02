Yahir es el sexto finalista de “LCDLFM”: así reaccionaron Lucero y más famosos a su salida

“La Casa de los Famosos México 4” está a punto de llegar a su fin y antes de conocer a la persona que apagará las luces y se llevará los $4 millones de pesos de premio, la producción reveló el nombre del sexto lugar dentro de la competencia: el cantante Yahir Othón.

Luego de poner una breve pausa a las votaciones del público, Galilea Montijo dio a conocer a las personalidades que lograron llegar a la gala final: Gema Garoa, Memo Schutz, Ese Pérez y Mariana Ochoa.

Es así como Karina Torres y Yahir Othón se pararon frente a frente en busca de continuar en la competencia, siendo este último el que consiguió la menor cantidad de votos y se consagró como el sexto lugar.

No pasó mucho tiempo antes de que la noticia generara un acalorado debate en redes sociales en el que no solo participaron sus fanáticos, sino también algunas personalidades del medio artístico que siguieron de cerca la participación del intérprete.

Lucero

La primera en expresar su descontento fue la cantante Lucero, quien por medio de su cuenta de X colocó un breve, pero contundente mensaje en favor de su colega. “Pues con la salida de Yahir ya no tengo para qué ver la tele”, aseguró desde su perfil oficial.

Gala Montes

A esta causa se sumó Gala Montes, actriz que convivió con Yahir Othón durante su breve paso por la cuarta temporada del reality. Sus historias de Instagram fueron el escenario en el que hizo presente su postura en contra de las votaciones.

“Cómo que salió Yahir, noooo (…) Yo quería que ganara”, se le escucha decir a la protagonista de melodramas como “Diseñando tu amor” y “Corazón de Oro” desde su perfil oficial.

Aldo Rendón

Una de las personalidades presentes en el foro al momento de la eliminación fue el stylist de las estrellas, Aldo Rendón. Con la frontalidad y humor que lo caracteriza, el también influencer usó los micrófonos de Marie Claire Harp, conductora digital del reality, para hacer saber su descontento ante la noticia.

“¡Voto por voto! Jefa, ¡cuente bien los votos!”, exclamó el famoso ante los micrófonos de Televisa. “Jefa, ¿por qué sacaste a Yahir? No jefa, cuenta bien. Yo lo quería adentro”, añadió.

Andrea Legarreta

Mientras tanto, la presentadora del programa matutino “Hoy” se mostró molesta en la sección de comentarios dentro de las redes de “La Casa de los Famosos México”.

Sin reparo en el qué dirán, escribió un mensaje en el que no ocultó su enojo: “ABSOLUTAMENTE ABSURDO”, exclamó recibiendo la aprobación del público.

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