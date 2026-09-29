Así se vivió el reencuentro de Karina Torres, Wendy Guevara y Paola Suárez en “LCDLFM”

La cuarta temporada de “La Casa de los Famosos México” se encuentra en la recta final y esto se traduce en dinámicas y momentos inesperados no solo para el público, sino también para los habitantes. Uno de los más recientes estuvo protagonizado por la finalista Karina Torres, quien se reencontró con sus amigas Wendy Guevara y Paola Suárez.

La velada del 28 de septiembre, los ocho finalistas del reality celebraron la entrada del clan de “Las Perdidas”, quienes con el humor que las caracteriza brindaron un escape a los nervios y tensión de cara a la gran final.

La sorpresa tuvo lugar luego de que los habitantes disfrutaran de una cena en el Zoom, momento que pronto se vio interrumpido por una llamada dirigida a Karina Torres. Tras compartir unas palabras con Wendy Guevara y Paola Suárez a través del teléfono, la puerta principal de la casa resonó con el timbre que anunció su llegada.

Visiblemente emocionada, la denominada “Licenciada” acudió a su encuentro, el cual muchos internautas calificaron como “justo y necesario” para renovar la energía de la participante en la recta final de la competencia.

“Si se dan cuenta Karina se desenvuelve más con personas que conoce”, “Fueron los mejores 10 minutos de toda la temporada”, “Las deberían de meter a las tres juntas en una casa”, “El video con más reproducciones de ‘La Casa de los Famosos'” y “La gente brilla siempre con las personas correctas. Esa complicidad es inigualable”, son algunas de las reacciones que se registraron en las plataformas de la producción.

Una velada llena de emociones para los finalistas

Karina Torres no fue la única participante en recibir a sus seres queridos, pues durante la gala el público también fue testigo del reencuentro entre Memo Schutz y sus hijos, Ese Pérez y su amigo Eduin Caz, así como la interacción entre Gema Garoa y su amiga Sofía Castro.

Con estas visitas, la producción y los habitantes de la cuarta temporada se alistan para la recta final del reality show, que este miércoles 30 de septiembre y viernes 2 de octubre verá partir a dos participantes para completar así la placa final de esta edición.

Será el domingo 4 de octubre cuando las luces de “La Casa de los Famosos México” se apague y un solo habitante se lleve el gran premio de los $4 millones de pesos.

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