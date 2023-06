Meghan Markle podría no haber hecho las entrevistas que presentó en su podcast “Archetypes”

Meghan Markle es nuevamente objeto de polémica, pues han surgido rumores acerca de que varias de las entrevistas que presentó en su podcast “Archetypes” de la plataforma Spotify no fueron conducidas por ella, sino por miembros de su equipo.

El sitio Podnews dio a conocer la noticia, pero los rumores comenzaron desde hace meses, cuando la escritora Allison Yarrow (quien fue la invitada en el episodio “To ‘B’ or not To ‘B'”) agradeció a uno de los productores de “Archetypes” por ser “un excelente entrevistador”. En el podcast las entrevistas manejaban el formato de pregunta y respuesta, pero también había intervenciones aisladas de Markle, por lo que su voz podría haber sido agregada en postproducción.

Apenas hace unos días se dio a conocer en un comunicado que Spotify y Archewell (esta última la compañía de Meghan Markle y su esposo, el príncipe Harry de Inglaterra) dejarían de trabajar en conjunto. Una fuente informó al New York Post que la empresa de los duques de Sussex no produjo el contenido suficiente para recibir el pago por $20 millones de dólares que habían acordado. Sin embargo, una vocera de Archewell dijo a The Wall Street Journal que Markle ya se encuentra trabajando en nuevo contenido para una segunda temporada del podcast, el cual presentará en otra plataforma.

Sigue leyendo: