Ex amiga de Meghan Markle reveló que la duquesa se alejó de ella desde que comenzó a salir con Harry

Millie Mackintosh, quien se dio a conocer por participar en el reality show “Made in Chelsea”, fue amiga muy cercana de Meghan Markle desde 2015, pero alegó que Markle se alejó de ella cuando inició su relación con el príncipe Harry.

En el más reciente episodio del pódcast “Mumlemmas & More with Millie & Charlie”, Mackinstoh confesó que Meghan cortó toda la comunicación ella.

“Ella me mató (…) Nunca volví a saber de ella y nunca más le envié un mensaje porque sentí que me dijo que me fuera a la mi**da básicamente en ese mensaje. Meghan Markle me ‘ghosteo’, nena”, dijo en el pódcast, donde también reveló que solo quería saber si Markle se encontraba bien ante la avalancha mediática.

“Sé lo que es tener mucha atención de los medios. Puede ser realmente abrumador y desagradable, así que le envié un mensaje y le dije: ‘Oye, espero que estés bien. Estoy pensando en ti”, dijo.

Mackintosh aseguró que la repuesta de Markle fue abrupta, un mensaje que nunca había tenido. “Lo que leí de ese mensaje fue que tal vez necesitaba un poco de espacio. Tal vez necesitaba calmarse, estaba enojada, tal vez estaba bajo mucha presión… Así que no le volví a enviar mensajes... Pero esperaba que nos mantuviéramos en contacto”, dijo.

La influencer, de 33 años, cree que todo se debió a que Markle no quería ser relacionada con una estrella de reality shows. “¿Qué podría ofrecerle en ese momento? Había conocido a su príncipe. Estuve en un programa de telerrealidad, así que… Supongo que dijo: ‘No puedo asociarme con ‘Made in Chelsea’. Voy a ser real’”, dijo la estrella británica.

Mackintosh también confesó que esta situación la hizo sentir como “un poco como una mi**da”, más aún cuando se dio cuenta que no fue invitada a la boda de Harry y Markle en 2018.

“Eso fue bastante doloroso porque no había hecho nada, pero mi nombre está siendo arrastrado de una manera bastante negativa (…) Fue un poco vergonzoso”, dijo en el pódcast, ya que en ese momento algunos medios resaltaron que Mackintosh no había sido invitada a la boda.

