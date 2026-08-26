Helicóptero Black Hawk del Ejército de EE.UU. se estrella durante entrenamiento en las montañas de Colorado

Un helicóptero Black Hawk del Ejército de Estados Unidos, con cuatro soldados a bordo, se estrelló la mañana del martes durante una operación rutinaria de entrenamiento en las montañas de Colorado, informaron autoridades militares.

El accidente ocurrió en la ladera oriental de Thorodin Mountain, en las inmediaciones de Denver.

Imágenes del lugar mostraron la aeronave considerablemente dañada y rodeada de árboles derribados después del impacto.

Pese a la magnitud del accidente y a las condiciones del terreno, los cuatro ocupantes resultaron ilesos, según la información disponible.

El incidente fue reportado alrededor de las 11:30 a.m. por la Oficina del Sheriff del condado de Gilpin.

El Ejército lo califica como un “percance de aviación”

El 160th Special Operations Aviation Regiment (Airborne) confirmó que la aeronave sufrió un incidente durante una misión de entrenamiento.

“El 160th Special Operations Aviation Regiment (Airborne) está al tanto de un percance de aviación ocurrido el 25 de agosto de 2026 durante operaciones rutinarias de entrenamiento cerca de Denver, Colorado”, señaló el Comando de Aviación de Operaciones Especiales del Ejército de Estados Unidos en un comunicado citado por Denver7.

Las autoridades militares no ofrecieron detalles sobre qué provocó la caída.

El Ejército indicó que el caso se encuentra bajo una investigación activa de seguridad, por lo que no proporcionaría información adicional por ahora.

“Debido a que actualmente es objeto de una investigación de seguridad activa, no podemos proporcionar comentarios o información adicional en este momento”, agregó el comando militar.

No hubo incendio ni fuga de combustible

La Oficina del Sheriff del condado de Gilpin informó que, hasta el momento, no se había reportado una fuga de combustible ni un incendio relacionado con el accidente.

La ausencia de fuego o de una fuga que pudiera representar un peligro adicional evitó que el incidente generara una amenaza para las comunidades cercanas.

El accidente ocurrió en una zona montañosa, donde los equipos de emergencia tuvieron que atender la situación en un terreno rodeado de vegetación y árboles.

Por ahora, las autoridades no han informado si la aeronave sufrió una falla mecánica, si las condiciones meteorológicas influyeron en el accidente o qué maniobra realizaba la tripulación al momento de la caída.

La investigación militar deberá determinar las circunstancias que provocaron el accidente del Black Hawk en Colorado.

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