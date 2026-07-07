Dolly Parton celebrará su cumpleaños 81 con un musical en Broadway

Dolly Parton, la indiscutible reina de la música country, se prepara para conquistar el corazón de la Gran Manzana con el regalo de cumpleaños definitivo. La icónica artista anunció que su esperado musical autobiográfico, titulado “Dolly: A True Original Musical”, llegará a Broadway el próximo invierno, programando su gran noche de estreno oficial para el 19 de enero de 2027, fecha exacta en la que celebrará sus 81 años de edad.

El espectáculo, que promete sumergir a los espectadores en la vida y el legado de la estrella a través de sus propias palabras y canciones, se presentará en el histórico Teatro St. James de Nueva York. Las funciones de preestreno comenzarán mucho antes, el lunes 7 de diciembre de 2026, ofreciendo a los fanáticos una temporada navideña llena de brillo y nostalgia antes del gran debut formal.

“Toda mi vida ha sido un musical. ¡Una gran ópera, en realidad!”, expresó una emocionada Parton a través de un comunicado. “Hemos reunido un equipo maravilloso de dirección, escenografía, vestuario y coreografía. He pasado mucho tiempo escribiendo y reelaborando el material para Broadway, y no puedo esperar a compartirlo. Espero que lo disfruten tanto como yo he disfrutado vivirlo”.

La producción está dirigida por el galardonado con el premio Tony, Bartlett Sher, y cuenta con un libreto escrito por la propia Parton junto a Maria S. Schlatter. Aunque el elenco oficial para Broadway se anunciará en las próximas semanas, la expectativa es total tras el exitoso estreno mundial que tuvo el show el verano pasado en Nashville bajo una versión preliminar.

La venta de entradas generales para este viaje musical por la humilde infancia de Dolly en las Grandes Montañas Humeantes hasta su ascenso al estrellato global comenzará este viernes 10 de julio a las 10:00 am (hora del Este), con preventas especiales activas desde mediados de semana.

Para una artista que ha redefinido el entretenimiento durante más de seis décadas, cumplir 81 años sobre las tablas del teatro más importante del mundo demuestra que los diamantes y las lentejuelas nunca contaron toda su verdadera historia.

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