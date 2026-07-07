“Acabo de asesinar a mi esposa”: hombre de Tennessee enfrenta cargo de homicidio tras llamada al 911

Un hombre de Tennessee fue detenido y acusado de homicidio después de que las autoridades indicaran que llamó al servicio de emergencias 911 y confesó haber asesinado a su esposa dentro de su vivienda en la comunidad de College Grove.

Douglas “Kirk” Rawl, de 57 años, enfrenta un cargo de homicidio criminal por la muerte de Allison “Che’Che” Rawl, de 52 años, informó la Oficina del Sheriff del condado de Williamson.

El incidente ocurrió durante la madrugada del 1 de julio, poco después de las 2:00 a.m., cuando agentes acudieron a la residencia de la pareja tras recibir una llamada del propio sospechoso.

La llamada al 911 alertó a las autoridades

De acuerdo con una declaración jurada de arresto citada por medios locales, Rawl habría dicho al operador de emergencias: “Acabo de asesinar a mi esposa”.

Durante la conversación, el hombre supuestamente realizó otras declaraciones sobre el estado de su esposa y sobre sus intenciones después del ataque.

Las autoridades señalaron que Rawl fue encontrado fuera de la vivienda cuando llegaron los agentes. Según el reporte policial, el hombre estaba quitándose la ropa y habría ignorado varias órdenes de detenerse antes de avanzar hacia uno de los oficiales.

Los agentes utilizaron una pistola eléctrica para controlarlo. Tras la intervención, Rawl sufrió una lesión en la frente y recibió atención médica antes de ser trasladado bajo custodia.

Investigación apunta a una discusión antes del ataque

Los investigadores indicaron que Rawl posteriormente describió una discusión con su esposa después de que ella supuestamente lo despertara mientras dormía en un sofá.

Según la declaración jurada, el hombre habría relatado que en algún momento estuvo en el suelo sujetando la cabeza de Allison Rawl y que luego tomó un arma de fuego.

Las autoridades señalan que Rawl habría dicho que disparó contra su esposa y que continuó accionando el arma hasta que dejó de funcionar.

La policía indicó que el sospechoso no intentó brindar ayuda médica a la víctima después del ataque.

Sospechoso permanece detenido con una fianza millonaria

Rawl permanece recluido con una fianza establecida en 2,5 millones de dólares.

Las autoridades no informaron de inmediato cuándo está prevista su próxima comparecencia ante el tribunal.

El caso continúa en investigación mientras los fiscales revisan las pruebas recopiladas por los agentes del condado de Williamson.

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