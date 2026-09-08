Hermana de Dolly Parton contó cómo la familia lidia con el duelo

Tras el fallecimiento de la estrella de la música country Dolly Parton el pasado 25 de agosto a causa del cáncer, su hermana menor, Stella Parton, compartió cómo su entorno cercano afronta el duelo.

En un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, la artista de 77 años expresó el profundo dolor que atraviesa el núcleo familiar, al tiempo que denunció la presión mediática y la falta de empatía de algunos usuarios de internet.

Stella agradeció en primer lugar el respaldo y el sincero afecto expresado por fans de todo el mundo. Aclaró que, aunque el proceso tomará tiempo, cada integrante de la familia asimila la pérdida a su propio ritmo. Sin embargo, lamentó que la alta exposición pública del clan haya derivado en situaciones difíciles de sobrellevar, provocadas por la “insensibilidad de desconocidos”.

Entre las principales objeciones planteadas por Stella destaca el aumento incesante de contenidos engañosos y falsas imágenes elaboradas mediante inteligencia artificial desde el deceso de la compositora. Catalogó estas publicaciones como dolorosas e imposibles de ignorar, criticando a quienes lucran o generan interacción utilizando la tragedia ajena.

Frente a esta situación, la menor de las Parton instó al público a rendir tributo al legado real de la intérprete de “Jolene”, imitando los principios que caracterizaron su trayectoria artística y humana: la tolerancia, la prudencia y el respeto absoluto. Recordó que Dolly prefería mantenerse al margen de disputas políticas o religiosas para evitar el derroche de energía positiva y priorizar el impacto sanador de su música.

Asimismo, Stella aprovechó para responder a las críticas recibidas sobre su propio carácter, reafirmando su derecho a expresar sus posturas de manera independiente sin intentar emular a su hermana.

Finalmente, solicitó mayor compasión en las plataformas digitales, enfatizando que al final de la vida lo primordial es la calidad humana y el trato hacia los semejantes, por encima de las interacciones o comentarios en redes sociales.

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