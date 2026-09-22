Dolly Parton habría viajado en secreto para un someterse a un tratamiento experimental contra el cáncer

La cantante Dolly Parton realizó un viaje secreto a Alemania para someterse a un tratamiento experimental contra el cáncer aproximadamente un año antes de su muerte, ocurrida el pasado 25 de agosto a los 80 años.

La artista de música country enfrentó el diagnóstico con total reserva y decidió buscar alternativas médicas fuera de Estados Unidos de manera confidencial.

De acuerdo con TMZ fuentes cercanas a la cantante señalaron que la intérprete de “Jolene” se trasladó a la ciudad de Frankfurt a bordo de un avión privado el año pasado. Parton permaneció cerca de una semana en territorio alemán para recibir el procedimiento especializado.

Aunque no trascendió el tipo exacto de cáncer que padecía ni los detalles específicos de la intervención médica, allegados señalaron que la artista consideró el tratamiento como un éxito, asegurando que le infundió energías renovadas para afrontar la etapa final de su enfermedad.

La discreción de Parton fue tal que su posterior hospitalización tomó por sorpresa a gran parte de su entorno. Al conocerse la gravedad de su estado, familiares y allegados se desplazaron de urgencia hacia Nashville para acompañarla en sus últimos días.

Tras su deceso, los restos de la ganadora de once premios Grammy fueron sepultados en el cementerio Woodlawn Memorial Park en una ceremonia íntima.

El hermetismo que rodeó su enfermedad respondió al propio deseo de Parton de resguardar a su público y enfocar sus energías de forma positiva. Recientemente, su hermana Stella Parton compartió reflexiones sobre el duelo familiar en redes sociales, agradeciendo las muestras de afecto y pidiendo compasión ante la proliferación de rumores e información falsa en internet.

Stella destacó que su hermana prefirió mantenerse al margen de polémicas para conservar una relación cercana y pura con sus fanáticos.

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