Se publicó “Bound to Ride”, la primera canción póstuma de Dolly Parton

La voz de Dolly Parton vuelve a resonar en la industria musical a dos semanas de su fallecimiento. Se lanzó de manera oficial “Bound to Ride”, el primer tema póstumo de la estrella de la música country. La canción forma parte del álbum recopilatorio “Where the Soul Never Dies: Celebrating 80 Years of The Stanley Brothers”, un proyecto de homenaje a los legendarios hermanos del bluegrass.

El tema fue grabado por la artista en 2022 desde su estudio personal. Para ese momento, y como medida de precaución durante un brote de la pandemia de covid-19, Parton decidió trabajar sus partes por separado. En la pista final la acompaña el supergrupo femenino First Ladies of Bluegrass, integrado por instrumentistas destacadas como Alison Brown, Becky Buller, Sierra Hull, Missy Raines y Molly Tuttle.

Uno de los detalles más emotivos de la grabación es que la propia Dolly nombra individualmente a cada una de las integrantes del grupo antes de sus respectivos solos musicales, demostrando su cercanía y generosidad artística.

El productor del disco y bajista del sello Compass Records, Garry West, confesó el asombro que causó la interpretación enviada por la estrella. “Entregó lo que llamo ‘la Dolly completa’. Superó con creces nuestras expectativas y nos dejó conmocionados; no habríamos podido recibir algo mejor”, afirmó el productor tras revisar la pista recibida desde el estudio privado de la cantante.

“Bound to Ride” es un clásico tradicional popularizado originalmente por The Stanley Brothers en 1964. La pieza funciona como el primer adelanto del álbum completo que saldrá al mercado el próximo 16 de octubre, fecha previa a la exaltación oficial de The Stanley Brothers al Salón de la Fama de la Música Country.

El proyecto contará además con la participación de figuras como Willie Nelson, Steve Martin, Ed Helms, Dierks Bentley y Billy Strings.

Con esta entrega musical se inicia la llegada del material guardado de la artista, cuyo legado continúa conmoviendo a los amantes de la música tradicional americana.

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