Trump elevó el límite para recibir refugiados blancos al permitir la admisión de 10,000 sudafricanos

El presidente Donald Trump permitirá que 10,000 sudafricanos blancos ingresen a Estados Unidos pues considera que llevan meses de ser perseguidos por el gobierno de su país.

Aunque el republicano de 79 años continúa cerrándole la frontera a los inmigrantes que huyen de la pobreza y la persecución principalmente de Centroamérica, Asia y África, los criterios de su administración son distintos cuando quienes solicitan refugio proceden de naciones ubicadas en otras regiones del planeta.

En el caso de los ciudadanos sudafricanos, recientemente elevó formalmente el límite para abriles la puerta a 10,000.

El magnate neoyorquino argumenta que los afrikáners, grupo étnico de formado por descendientes de colonos europeos, en su mayoría provenientes de los Países Bajos, los cuales se asentaron por primera vez en África en el siglo XVII, sufren “violencia por motivos raciales”.

Hasta octubre del año pasado, el mandatario conservador había limitado a 7,500 la cantidad de extranjeros que Estados Unidos podía recibir en calidad de refugiados.

Dicha cantidad representaba la más baja en la historia de dicho programa de gobierno.

Sin embargo, la perspectiva de Trump es que en Sudáfrica miles de personas de piel blanca son prácticamente objeto de intimidación y hasta de acciones violentas por el hecho de tener un color piel distinto en un territorio donde la mayoría de la población es de raza negra.

Incluso, argumenta que el gobierno encabezado por Cyril Ramaphosa les está confiscando propiedades a los afrikáners y de ahí su empatía para recibirlos en el territorio estadounidense.

Un nutrido grupo de sudafricanos argumenta haber sido despojado de sus propiedades por el gobierno local. (Crédito: Jerome Delay / AP)

A través de un comunicado, el Consejo de Refugiados, organización encargada de ayudar a reasentar a extranjeros que ingresan a Estados Unidos, arremetió en contra de Donald Trump por manipular la ley de refugiados.

“Ha corrompido el programa de reasentamiento de EE.UU. para una agenda ideológica dañina que viola nuestro llamado moral a acoger y nuestras obligaciones legales según la ley estadounidense.

Un programa de reasentamiento que admite solo a una población, excluyendo a decenas de miles de refugiados en riesgo en todo el mundo, no constituye una protección significativa para los refugiados.

Estados Unidos está abandonando a familias birmanas, rohinyás y sudanesas que huyen de regímenes brutales y zonas de guerra, a supervivientes congoleños y eritreos de violaciones y violencia étnica, a aliados afganos a quienes se les prometió seguridad tras arriesgar sus vidas junto a las fuerzas estadounidenses, y a muchísimas otras personas.

La ley de refugiados no es un instrumento que la administración pueda ignorar a su antojo”, indica parte de la misiva.

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