¿Quién se convirtió en el sexto eliminado de “La Granja VIP 2026”?

El histórico luchador mexicano Pimpinela Escarlata fue eliminado de la segunda temporada de “La Granja VIP”, el reality show de TV Azteca, tras una semana en la que un comentario inapropiado lo puso en el ojo del huracán.

En las encuestas previas, como la de “Vaya Vaya”, el participante no tenía mal rendimiento, pero se cree que su salida se debe a que la controversia comenzó cuando el gladiador exótico, durante una conversación con Niurka Marcos, Natalia Alcocer y otros participantes, hizo un comentario violento que se cree que estaba dirigido a su compañera Manelyk González.

En esa charla, Pimpinela expresó su disposición a arriesgar su lugar en la competencia para enfrentarla, llegando a referirse a marcarle el rostro con un cuchillo. Aunque posteriormente intentó restarle importancia a sus palabras alegando que solo era una forma de hablar, el comentario generó indignación entre los seguidores del programa y peticiones de sanción en redes sociales.

Nominación directa

Durante la gala del viernes, el conductor Adal Ramones informó que la producción había tomado medidas: Pimpinela recibió una nominación directa sin derecho a participar en la dinámica de salvación, quedando a merced de la votación del público.

Finalmente, el domingo 18 de octubre se confirmó en la gala de eliminación que el luchador era el participante menos favorecido por el voto del público, convirtiéndose en el sexto eliminado de la temporada.

Su salida se dio tras seis semanas de participación y en un contexto de alta tensión dentro del reality, que también incluyó la expulsión de Mónica Escobedo y varios enfrentamientos entre concursantes.

La eliminación de Pimpinela Escarlata aún tendrá repercusiones en la dinámica del programa, pues a través del mecanismo conocido como “El Legado”, cada participante que sale debe elegir a uno de sus compañeros para dejarlo nominado directamente.

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