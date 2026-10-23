La Salvación define el rumbo de “La Granja VIP 2”: estos son los nominados

Este jueves tuvo lugar en “La Granja VIP” el esperado juego de salvación, el cual dejó definida la lista de participantes en riesgo de abandonar la competencia. Mario “Mono” Osuna, Rafael Mercadante, Azalia Ojeda y Manelyk ocupan ahora la Tabla de Nominación, y uno de ellos será revelado como el octavo eliminado durante la Gala de Eliminación del próximo 25 de octubre.

¿Qué es el juego de salvación?

Cada jueves, los nominados se enfrentan a una prueba que evalúa tanto su capacidad física como mental, según explicó la conductora Kristal Silva. El reto consiste en superar un circuito con diversos obstáculos dentro de un tiempo límite, por lo que la velocidad resulta determinante: únicamente quien complete el recorrido en el mejor tiempo obtiene la victoria.

El ganador no solo se libera de la nominación, sino que adquiere un poder clave para la siguiente etapa del reality. Al día siguiente, durante el llamado “Viernes de Traición”, quien se salvó tendrá la responsabilidad de nominar a otro granjero, dejándolo en una posición vulnerable ante una posible eliminación.

La audiencia tiene un papel fundamental en el destino de los nominados, ya que puede respaldarlos a través de un proceso de votación gratuito. Para participar, los seguidores deben ingresar al sitio web de Azteca UNO, dirigirse a la sección de La Granja VIP ubicada en la parte superior derecha y seleccionar la opción “VOTO”.

Ahí aparecerán los nombres de los nominados, y cada usuario contará con 10 votos que podrá distribuir como prefiera.

Además, la plataforma ofrece la posibilidad de duplicar la participación. Una vez emitidos los primeros 10 votos, el sistema habilita la opción de obtener votos adicionales siguiendo las instrucciones en pantalla, que incluyen el registro de un correo electrónico. De este modo, cada persona puede llegar a otorgar hasta 20 votos en total.

Para las personas fuera de México, “La Granja VIP” se puede ver a través de las pantallas de Disney+.

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