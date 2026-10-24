Fernando Lozada provoca un fuerte cruce entre Natalia y Kunno en “La Granja VIP 2”

Esta semana en “La Granja VIP 2”, Fernando Lozada ejerció su poder para salvar a uno de los nominados y permitir que un participante no nominado ocupara su lugar. Antes de su decisión, los nominados eran Manelyk, Mono Osuna, Rafa Mercadante y Azalia. Fernando optó por salvar a Mono, quien sostuvo que esa jugada formaba parte de un plan diseñado desde el lunes junto a Fernando, debido a que ambos integran el mismo equipo.

Tras la salvación se desarrolló la dinámica de traición, que en esta ocasión constó de dos etapas. El conductor Adal Ramones presentó a Copetes, el pajarito de la suerte, que eligió el papel con el tipo de traición a ejecutar. El resultado fue una traición doble, es decir, aquel que era traicionado debía traicionar a su vez a otra persona.

¿Qué sucedió?

Así, Fernando traicionó a Natalia Alcocer, argumentando que tenía una cuenta pendiente con ella porque Natalia lo había traicionado en una semana anterior. Después, Natalia traicionó a Kunno. La reacción de Kunno fue una declaración en tono vulgar, con una expresión que aludía al acto sexual y que provocó la indignación de Natalia. Fernando Lozada mostró asombro al escuchar lo sucedido.

Natalia manifestó que no podía permitir que Kunno le faltara al respeto. Ante la tensión, Adal Ramones dio por terminada la discusión y pidió tanto a ella como a Kunno que guardaran silencio.

Pese a esto, usuarios en redes sociales criticaron que Kunno no fuera sancionado por emitir esas expresiones sobre natalia.

Mira aquí lo que ocurrió:

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