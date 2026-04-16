Kristi Noem arrastra deudas millonarias en medio de crisis política

La trayectoria política de Kristi Noem dio un giro abrupto tras su salida del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en medio de controversias que combinan decisiones políticas, escándalos personales y revelaciones financieras.

De acuerdo con información publicada por New York Post, Noem y su esposo, Bryon Noem, acumularon deudas que oscilan entre 2.6 y 3.25 millones de dólares antes de su llegada al gabinete del expresidente Donald Trump. Estas cifras provienen de declaraciones financieras federales correspondientes a 2020.

Según el reporte, la mayor parte de estas deudas se originó en préstamos adquiridos para sostener negocios privados, incluyendo una aseguradora y un autolavado operados por Bryon Noem entre 2015 y 2022. A esto se suma una hipoteca compartida sobre su residencia, lo que refleja una situación financiera compleja antes de alcanzar relevancia nacional.

El contexto financiero se suma a una serie de episodios que marcaron la caída política de Noem. Su gestión al frente del DHS estuvo bajo presión tras operativos migratorios altamente cuestionados, particularmente uno en Minneapolis que derivó en la muerte de dos ciudadanos estadounidenses. Este hecho intensificó las críticas contra la política migratoria impulsada por la administración Trump.

Además, la exfuncionaria enfrentó señalamientos personales que aumentaron el escrutinio público. Se sabe que presuntas tensiones internas y versiones sobre una supuesta relación con su asesor Corey Lewandowski, acusaciones que ambos negaron.

Días atrás, Daily Mail difundió información sobre la vida privada de su esposo, vinculándolo con contenidos de índole fetichista en línea. Aunque estos señalamientos no tienen implicaciones legales directas, sí impactaron la imagen pública de la exsecretaria.

La presión política también escaló tras diferencias con el propio Trump. De acuerdo con reportes citados por Reuters, el exmandatario expresó molestia por decisiones tomadas sin su conocimiento, incluyendo una campaña publicitaria millonaria vinculada a temas migratorios. “Nunca supe nada al respecto”, habría declarado, evidenciando fracturas internas.

Finalmente, Noem dejó el cargo en marzo, tras poco más de un año en funciones, y fue reasignada a un rol menor dentro de la estructura gubernamental. Su salida fue interpretada por analistas como el resultado de una acumulación de crisis más que de un solo evento.

Diferentes medios han destacado que este caso refleja cómo los factores personales, financieros y políticos pueden entrelazarse en la carrera de figuras públicas, especialmente en entornos de alta polarización.

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