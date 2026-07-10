Kristi Noem, ex secretaria de Seguridad, estaría en proceso de divorcio tras escándalo de su esposo

Después del escándalo generado por unas imágenes donde se aprecia a su esposo vestido de mujer utilizando grandes prótesis de senos, Kristi Noem, ex secretaria de Seguridad Nacional, estaría en proceso de divorcio, esto de acuerdo con declaraciones emitidas por su madre.

En marzo, cuando la republicana de 54 años todavía formaba parte del gabinete presidencial, se filtraron en redes sociales varias imágenes donde se apreciaba a su todavía esposo Bryon Noem asumiendo la personalidad de una mujer portando una camiseta ajustada, senos postizos de gran tamaño y leggings ajustados como si se tratará de un travesti.

Dicho material se había logrado obtener mientras conversaba a través de una computadora con una actriz ligada al cine porno.

Lo más sorprendente surgió después, cuando trascendió que el hombre de 56 años había repetido esa practica en varias ocasiones y presuntamente con tres mujeres a quienes solía contactar a espaldas de la responsable del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

A la postre, esa información terminó minar la confianza depositada por el presidente Donald Trump en la exgobernadora de Dakota del Sur para sumarla a su equipo de colaboradores y en cuestión de días fue removida de su puesto.

A partir de ese momento, Noem solicitó respetar su privacidad; en tanto que cobró fuerza una versión apuntando a que Bryon Noem se sometería a terapia para superar su problema de doble personalidad, pues pretendía evitar el final de su matrimonio.

Kristi y Bryon Noem llevan 34 años casados y son padres de tres hijos. (Crédito: Kevin Wolf / AP)

Sin embargo, durante una entrevista concedida al periódico Daily Mail, Corinne Arnold, madre de Kristi Noem, corroboró lo que ya era un secreto a voces.

“Ha sido difícil, pero sabíamos que esto iba a suceder, que se iban a divorciar”, expresó desde su vivienda, ubicada junto al rancho donde la pareja vivió y crio a sus tres hijos.

De hecho, la mujer de 77 años señaló haberse enterado de la posición que asumiría su hija mediante una conversación sostenida con ella en la fiesta de cumpleaños de uno de sus nietos.

“Finalmente, le pregunté: ‘¿Qué pasa? ¿Van a volver a estar juntos?’. Y ella respondió: ‘No. No. Nos vamos a divorciar’.

Me siento mal, me da asco que se estén divorciando, pero ¿qué más se puede hacer?”, expresó.

Cabe señalar que Kristi Noem también comenzó a ser señalada por algunos medios informativos por presuntamente sostener una relación extramatrimonial con su asesor Corey Lewandowski, pero ella lo negó de manera rotunda.

Por el momento, no existen registros públicos de una solicitud de divorcio entre los Noem.

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