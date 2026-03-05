Senador demócrata busca iniciar una investigación contra Kristi Noem por perjurio

Richard Blumenthal, senador demócrata por Connecticut, anunció que presionará para iniciar una investigación por presunto perjurio contra la exsecretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, quien fue despedida por el presidente Donald Trump en medio de fuertes controversias políticas.

Blumenthal, integrante del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, dijo que solicitará al Subcomité Permanente de Investigaciones revisar si Noem mintió bajo juramento durante una audiencia celebrada esta semana en el Capitolio.

La polémica gira en torno al papel de Corey Lewandowski, asesor cercano de Noem y antiguo aliado político de Trump. Durante su comparecencia ante el Senado, la entonces secretaria aseguró que Lewandowski no participaba en la aprobación de contratos dentro del Departamento de Seguridad Nacional.

Sin embargo, Blumenthal afirma que existen documentos internos que apuntan a lo contrario. “Su despido no la absuelve ni la libera de una posible responsabilidad por perjurio, y vamos a iniciar una investigación de la evidencia de que mintió, porque se relaciona con la corrupción en la administración”, declaró el senador demócrata.

Kristi Noem’s firing is well-earned. The atrocities she oversaw, the falsehoods she peddled, & the corruption she committed—all richly deserve her discharge. President Trump should have made it explicit, rather than disguising it with another position of public trust. — Richard Blumenthal (@SenBlumenthal) March 5, 2026

Dudas sobre el papel de Lewandowski

Según explicó Blumenthal, registros del Departamento de Seguridad Nacional sugieren que Lewandowski sí tenía un papel decisivo en la aprobación de contratos, lo que contradiría el testimonio que Noem ofreció bajo juramento ante el Congreso. Durante la audiencia, el senador interrogó directamente a la funcionaria sobre las responsabilidades de su asesor.

“¿Corey Lewandowski participa en la aprobación de contratos? De ser así, ¿cuál es?”, preguntó Blumenthal. Noem respondió que Lewandowski fungía como “empleado especial del gobierno”, una categoría que permite a asesores externos colaborar temporalmente con la administración federal.

“El papel de los empleados especiales del gobierno es trabajar para la Casa Blanca y la administración”, respondió la entonces secretaria. Cuando Blumenthal insistió en que eso implicaba que sí tenía algún rol en las decisiones del departamento, Noem respondió tajantemente: “No”.

Un día después, el senador envió una carta formal a la exfuncionaria señalando que la evidencia disponible indicaría que su declaración fue incorrecta. En el documento sostuvo que registros del departamento muestran que Lewandowski habría “aprobado personalmente contratos”, y que varios empleados interpretaban su firma como una autorización directa para liberar fondos.

Blumenthal recordó además que la ley exige a los testigos proporcionar declaraciones completas y veraces al Congreso, y que existen sanciones penales para quienes realicen afirmaciones falsas de manera deliberada.

President Trump fires Homeland Security Secretary Kristi Noem, says he will nominate Sen. Markwayne Mullin (R-OK) to replace her. pic.twitter.com/kEKgnykdXW — CSPAN (@cspan) March 5, 2026

Obstáculos políticos para la investigación

A pesar de las acusaciones, el camino para una investigación formal podría ser complicado. Actualmente los republicanos controlan el Senado, por lo que los demócratas no pueden iniciar una investigación exhaustiva sin el respaldo de la mayoría.

El senador republicano Ron Johnson, quien preside el Subcomité Permanente de Investigaciones, tendría que autorizar cualquier citación o procedimiento formal.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem (izquierda), y su esposo, Bryon Noem (derecha), comparecen ante una audiencia de supervisión ante el Comité Judicial del Senado. Crédito: Scott Applewhite | AP

Aun así, Blumenthal dijo que los demócratas cuentan con otras herramientas para continuar presionando, como organizar foros públicos, enviar solicitudes formales de información o contactar a posibles denunciantes dentro del gobierno.

La salida de Noem del Departamento de Seguridad Nacional se produjo apenas dos días después de intensos interrogatorios bipartidistas en el Congreso sobre su gestión, su relación con Lewandowski y las decisiones administrativas dentro de la agencia.

La exsecretaria también enfrenta críticas por afirmar durante otra audiencia que Trump había aprobado una campaña publicitaria sobre seguridad fronteriza en la que ella aparecía de forma prominente. El propio presidente negó esa versión, asegurando que “nunca supe nada al respecto”.

Durante su paso por Seguridad Nacional, Noem impulsó una estrategia de línea dura contra la inmigración, con un aumento en detenciones y deportaciones, así como una expansión de personal en el Servicio de Inmigración y Aduanas. Su gestión terminó en medio de tensiones políticas y controversias que ahora podrían derivar en una nueva batalla en el Senado.

