Proyecto Ley pretende prohibir la venta de chicles en un estado demócrata donde los consideran dañinos

Al considerar que contienen microplásticos, un proyecto Ley impulsado por dos legisladoras demócratas pretende prohibir en Nueva Jersey la venta de algunos chicles y otros productos donde se ha descubierto la presencia de polímeros sintéticos.

Shama Haider, demócrata por el Condado de Bergen, y Margie Donlon, demócrata por el Condado de Monmouth, están promoviendo la denominada Ley de Protección contra los Microplásticos (Ley A5452), cuyo objetivo inicial consiste en obligar a los fabricantes de ciertos productos de limpieza, cosméticos, utensilios de cocina y productos potencialmente ingeribles, a revelar con etiquetas visibles la presencia de microplásticos añadidos intencionadamente o la posibilidad de que sus productos los generen de manera indirecta.

Con respecto al término microplástico es definido por dicha ley como materiales que miden 5 milímetros o menos de diámetro, compuestos de polímeros sintéticos y aditivos químicos, los cuales son añadidos durante los procesos de fabricación.

Bajo dicho enfoque, en productos potencialmente ingeribles como chicles, bolsitas de té, filtros de café, talco y alimentos para mascotas se han identificado microplásticos que, al ingresar al organismo de las personas, después de cierto tiempo, resultan dañinos para la salud.

“Tenemos estudios que demuestran que llegan a la sangre, el hígado, los pulmones y los riñones. Llegan al cerebro, así que me preocupa mucho que, si esperamos demasiado, podamos arrepentirnos de no haber empezado antes”, indicó la asambeista Haider.

Are these Dems F'ng Serious, they want to ban your gum, your tea bags, your coffee grounds, your pet’s food, your face powder, your cleaner, and your makeup, so stupid



A5452 / S4836 ? Protecting Against Microplastics Act, tell them to pull this!

Labels for two years. Full ban? pic.twitter.com/a4nmm0Jdn1 — Wake Up NJ ?? New Jersey (@wakeupnj) October 23, 2026

Con respecto al chicle, se decidió incluirlo en la lista de productos potencialmente vetados después que al realizar algunas investigaciones se descubrió que liberan microplásticos en el cuerpo durante los primeros minutos de masticar la goma.

En la Ley A5452 también se incluyen utensilios de cocina de plástico (como platos, tenedores, cuchillos y recipientes), productos de limpieza y cosméticos.

Al año de haber entrado en vigor, la legislación plantea que los fabricantes de los productos señalados deberán indicar en etiquetas exteriores la presencia de microplástico, esto al menos en Nueva Jersey.

Dos años después, los productos que todavía contengan microplásticos deberán mostrar la advertencia: “Este producto contiene microplásticos”, esto en inglés y en español.

A partir del tercer año, la legislación en vigor prohibiría la venta y distribución de dichos productos en Nueva Jersey.

A manera de incentivo, se propone destinar $3,000,000 de dólares al Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey para aplicar el estatuto.

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