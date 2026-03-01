Microplásticos encontrados en el interior de tumores de cáncer de próstata ponen de relieve el riesgo de estos contaminantes

Investigadores han descubierto la presencia de microplásticos en el 90% de los tumores y el 70% de las muestras de tejido no canceroso de diez hombres con cáncer de próstata. Este estudio plantea nuevas preguntas sobre los efectos de los microplásticos en la salud pública.

Los investigadores tomaron muestras de tejido de prostatectomías, utilizando técnicas precisas para evitar la contaminación. Se implementaron medidas rigurosas para garantizar que los resultados reflejan la presencia real de microplásticos y no artefactos de laboratorio.

El estudio fue presentado este 23 de enero en el Simposio de Cánceres Genitourinarios de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica, y aún no se ha publicado en una revista revisada por pares, precisó NBC News.

Declaraciones de expertos

La Dra. Stacy Loeb, autora principal del estudio y uróloga de NYU Langone Health, destacó que las altas concentraciones de plástico en el tejido tumoral son preocupantes, aunque no se establece necesariamente una relación causal.

Otros expertos, como el Dr. Michael Eisenberg, profesor de urología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford y quien no participó en la investigación, señalan la necesidad de más datos para entender las implicancias de estos hallazgos en la salud.

El estudio ha recibido financiación para analizar muestras de un mayor número de pacientes y evaluar la relación entre microplásticos e inflamación en el tejido. Se espera que futuras investigaciones puedan confirmar o refutar esta conexión y que se amplíen a otros grupos de pacientes.

Como antecedente, han existido investigaciones previas que también han encontrado microplásticos en tumores de cáncer de próstata. Un estudio de 2024, publicado en The Lancet, realizado por investigadores chinos, halló niveles más altos de plásticos en los tumores que en el tejido circundante. Este nuevo estudio tiene la particularidad de haber utilizado técnicas más precisas para medir los diferentes plásticos presentes en las muestras.

Posibles fuentes de microplásticos

Los microplásticos entran al cuerpo humano principalmente por ingestión, inhalación y, en menor medida, absorción cutánea. Fuentes comunes incluyen alimentos contaminados, agua y aire.

Fuentes alimentarias. Los microplásticos llegan a través de la cadena alimenticia, especialmente en mariscos como gambas, donde se detectan altos niveles, y en sal, agua potable o envases plásticos. También provienen de plásticos que se descomponen en el medio ambiente y contaminan cultivos o animales.

Fuentes por inhalación. El polvo doméstico, fibras de ropa sintética (como poliéster) y desgaste de neumáticos liberan partículas al aire que se inhalan e ingresan a pulmones y torrente sanguíneo. Estas se acumulan en órganos como cerebro, hígado y riñones.

Fuentes domésticas y personales. Cosméticos con microperlas, productos de cuidado personal y textiles sintéticos generan microplásticos secundarios por desgaste. Además, el agua de grifo o embotellada y el aire urbano contribuyen a su ingesta diaria, equivalente a unos 5 gramos semanales por persona.

También te puede interesar:

· Bacterias ingenierizadas: un nuevo enfoque en el tratamiento de tumores

· Una herramienta genética innovadora da esperanza en la lucha contra el cáncer y trastornos mitocondriales

· El cáncer colorrectal es el que ha causado más muertes en personas menores de 50 años