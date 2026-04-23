Capturan en Sonora a una mujer buscada por EE.UU. por tráfico de fentanilo y de armas

Una mujer identificada como Alejandra Estefanía “N” fue detenida en el estado de Sonora tras un operativo coordinado entre autoridades mexicanas y la Interpol, debido a que era buscada por Estados Unidos por su presunta participación en delitos de tráfico de fentanilo y armas.

De acuerdo con los reportes, la captura se llevó a cabo en el municipio de Nogales, donde elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en conjunto con Interpol México, lograron ubicarla y capturarla.

La detenida contaba con una orden de extradición vigente hacia Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses la señalan como presunta responsable de delitos relacionados con el tráfico de fentanilo —una droga sintética altamente peligrosa— así como con el tráfico de armas y asociación delictuosa.

El operativo fue resultado de trabajos de inteligencia y colaboración internacional, lo que permitió su localización en territorio sonorense cuando viajaba a bordo de una camioneta.

Tras su detención, la mujer quedó a disposición de las autoridades correspondientes, en espera de que se defina su proceso de extradición.

Este caso forma parte de los esfuerzos binacionales entre México y Estados Unidos para combatir el tráfico de drogas sintéticas, particularmente el fentanilo, considerado uno de los principales problemas de salud pública en la región.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre la red criminal a la que presuntamente estaría vinculada ni el tiempo en que podría concretarse su traslado a territorio estadounidense.

Sin embargo, medios como el semanario Proceso señalan que la mujer podría estar vinculada al Cártel de Sinaloa, cuyos brazos armados tienen fuerte presencia en dicha región.

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