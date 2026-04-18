Arrestan en México a “Dániel Takács”, uno de los 10 más buscados en Europa
Detienen en Quintana Roo al ciudadano húngaro János Balla, alias “Dániel Takács” uno de los más buscados en Europa, acusado de narcotráfico
Omar García Harfuch, El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, informó este sábado que fue fuerzas federales detuvieron en el sureño estado de Quintana Roo a János Balla, alias “Dániel Takács”, ciudadano húngaro de 48 años identificado como uno de los 10 objetivos más buscados en Europa.
El funcionario dio a conocer la captura a través de su cuenta en X, donde señaló que la acción fue resultado del intercambio de información con autoridades de Hungría, lo que permitió ubicar y detener al individuo en territorio mexicano.
Contaba con ficha roja y orden de arresto europea
De acuerdo con la información oficial, “Dániel Takács” cuenta con una ficha roja emitida por Interpol, así como una orden de arresto europea gestionada por Europol. Además, enfrenta una orden de captura vigente en Hungría por el delito de tráfico de estupefacientes.
Las autoridades confirmaron que estas órdenes internacionales lo colocan como un objetivo prioritario en Europa, donde es considerado uno de los 10 fugitivos más buscados.
Inteligencia permitió ubicar su zona de movilidad
García Harfuch dijo que a partir del intercambio de información con agencias de seguridad húngaras, así como de trabajos de inteligencia e investigación, se logró identificar la zona de movilidad de János “N” en el municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo.
Con estos datos, las autoridades mexicanas implementaron un operativo coordinado en campo que culminó con su detención sobre la avenida Politécnico. El despliegue se realizó sin que se reportaran incidentes.
Participaron fuerzas federales y estatales
En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN), el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo.
Las autoridades destacaron que la captura fue posible gracias a la coordinación entre estas instituciones y la colaboración con agencias de seguridad de Hungría.
Puesto a disposición del INM para deportación
Tras su detención, a János le fueron informados sus derechos conforme a la ley. Posteriormente, fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración, que será la instancia encargada de determinar su situación migratoria.
El INM dará seguimiento al procedimiento correspondiente para llevar a cabo la deportación controlada del detenido hacia Europa, donde deberá enfrentar los cargos que se le imputan.
Reiteran compromiso de cooperación internacional
El Gabinete de Seguridad subrayó que esta acción es resultado de los mecanismos de cooperación internacional para la localización y detención de personas requeridas por la justicia en otros países.
Asimismo, reiteró el compromiso de fortalecer la coordinación con autoridades locales e internacionales, en el marco del respeto a la soberanía nacional y el Estado de derecho, para continuar con la captura de objetivos prioritarios.
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