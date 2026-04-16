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Capturan a 5 miembros de Los Chapitos en poder de un arsenal en Sinaloa

Los detenidos viajaban en una camioneta y poseían siete armas largas, un arma corta, cargadores, cartuchos y seis chalecos antibalas

Miembros de Los Chapitos

Para detenerlos se implementó un despliegue interinstitucional con seguimiento aéreo y terrestre. Crédito: Gabinete de Seguridad | Cortesía

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Por  Roberto Bustamante

Como parte de los operativos de seguridad que se realizan en el estado de Sinaloa, elementos militares y federales arrestaron a cinco hombres vinculados a la facción de Los Chapitos que opera en la región, a quienes les decomisaron varias armas de fuego, cargadores y un vehículo.

De acuerdo con un comunicado emitido por el Gabinete de Seguridad, labores de inteligencia permitieron identificar las zonas de operación, rutas de movilidad y patrones de desplazamiento de una célula delictiva con presencia en Mazatlán y municipios aledaños.

En seguimiento a estas acciones se identificó la presencia de personas armadas en los límites de los municipios de Escuinapa y El Rosario, por lo que se realizaron vigilancias fijas y móviles que permitieron identificar rutas de acceso mediante caminos de terracería.

Con la información recabada y en apego a los protocolos operativos, se implementó un despliegue interinstitucional con seguimiento aéreo y terrestre.

Como resultado, se interceptó un vehículo donde fueron detenidos cinco hombres, a quienes se les incautaron siete armas largas, un arma corta, cargadores, cartuchos, seis chalecos balísticos y el vehículo en el que se trasladaban.

En el operativo participaron agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN). 

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