El director del FBI y el Secretario de Seguridad en México se reunieron en Washington

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, sostuvo un encuentro en Washington con el director del FBI, Kash Patel, en el que dialogaron de cooperación en seguridad.

La reunión ocurre dos días después de que el funcionario mexicano, también en Washington, se encontró con el director de la DEA, Terrance Cole, con quien habló, entre otros temas, sobre el combate al tráfico de drogas y armas.

El jefe de Seguridad del Gobierno mexicano indicó en un mensaje en sus redes sociales que el diálogo fue en representación del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

“En Washington, me reuní con el director del FBI, Kash Patel (…) reafirmamos que la cooperación bilateral, basada en la reciprocidad, el respeto a nuestra soberanía y la responsabilidad compartida, permite avanzar con resultados concretos”, apuntó García Harfuch.

Explicó que derivado de este intercambio de información, autoridades mexicanas han detenido en el país “a varios objetivos incluidos en la lista de los más buscados del FBI, así como la detención de otros generadores de violencia que afectan a nuestro país”.

En Washington, me reuní con el director del @FBI @FBIDirectorKash Kash Patel, en representación del Gabinete de Seguridad.

Reafirmamos que la cooperación bilateral, basada en la reciprocidad, el respeto a nuestra soberanía y la responsabilidad compartida, permite avanzar con… pic.twitter.com/HIJqhLlsHR — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) March 19, 2026

México y Estados Unidos iniciaron esta semana mesas de diálogo sobre temas de seguridad y economía.

El pasado lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que buscará el “mejor momento” para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que la prioridad de su Gobierno es tener una buena relación con ese país.

Las declaraciones de Sheinbaum ocurren en medio de un intercambio de mensajes con Trump, ocurrido el fin de semana.

El pasado viernes, Trump insistió en que la mandataria mexicana “no debería haber rechazado” su “ayuda” para hacer frente a los cárteles en el país latinoamericano, en referencia a una posible intervención militar estadounidense contra los narcotraficantes y dijo que los cárteles “nos guste o no, controlan México“.

En México, Sheinbaum respondió que, en la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, la soberanía nacional no está en negociación y que en México mandaba el pueblo.

El debate sobre la cooperación en seguridad entre ambos países se intensificó tras la captura y muerte en febrero del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, considerado uno de los narcotraficantes más buscados por México y Estados Unidos, precisamente por el FBI.

Sheinbaum no fue invitada a la cumbre del Escudo de las Américas en Miami, donde Trump se reunió con una docena de líderes latinoamericanos de derecha para formar una alianza militar contra el narcotráfico.

Con información de EFE.

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