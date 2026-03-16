Sheinbaum buscará el “mejor momento” para reunirse con Trump tras críticas del mandatario estadounidense

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló este lunes que buscará el “mejor momento” para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que la prioridad de su gobierno es tener una buena relación con Washington.

“Ya vamos a ver el mejor momento. Hay momentos de desacuerdos, cuando se habla de nuestra soberanía, pues nosotros tenemos que responder. Pero buscamos siempre una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y la tenemos en seguridad y comercio”, dijo Sheinbaum durante su habitual conferencia matutina.

Las declaraciones de la mandataria mexicana ocurren en medio de un reciente intercambio de mensajes con Trump, quien ha criticado la situación de seguridad en México.

En los últimos días, el presidente estadounidense ha insistido en que Sheinbaum “no debería haber rechazado” su “ayuda” para hacer frente a los carteles en el país latinoamericano, en referencia a una posible intervención militar estadounidense contra los narcotraficantes y dijo que los carteles “nos guste o no, controlan México”.

Desde México, la mandataria respondió que, en la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, la “soberanía nacional no está en negociación” y que en México “manda” el pueblo.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Crédito: Isaac Esquivel | EFE

Sobre si formalmente está buscando una reunión con Trump y eso es una prioridad, Sheinbaum se mostró cauta.

“Hemos hablado varias veces y siempre hemos dicho, ‘bueno, ya nos veremos pronto’ y vamos a ver cuándo definimos esta reunión (…) Es prioridad tener una buena relación con el gobierno de Estados Unidos. ¿En qué marco? En el respeto a nuestra soberanía y autodeterminación”, apuntó.

La mandataria recordó que el respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua y cooperación sin subordinación, son los principios que han marcado la relación, algo que en Estados Unidos “entienden bien”.

El debate sobre la cooperación en seguridad entre ambos países se intensificó tras la muerte en un operativo militar en febrero del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, considerado uno de los narcotraficantes más buscados por México y Estados Unidos.

Sheinbaum no fue invitada a la cumbre del Escudo de las Américas del pasado sábado en Miami, donde Trump se reunió con una docena de líderes latinoamericanos de derecha para formar una alianza militar contra el narcotráfico, algo que la mandataria minimizó al señalar que se tienen acuerdos bilaterales concretos en seguridad con Washington. EFE

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