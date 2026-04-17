Threema, la aplicación de mensajería cifrada que estaría usando el CJNG para comunicarse

Autoridades mexicanas han identificado el uso de la aplicación de mensajería cifrada Threema como una herramienta clave en la comunicación entre integrantes del crimen organizado y policías coludidos, particularmente en el estado de Colima.

De acuerdo con investigaciones recientes, al menos ocho policías municipales de Manzanillo fueron detenidos por presuntamente filtrar información sensible al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los agentes habrían compartido datos en tiempo real sobre operativos, detenciones y movimientos de seguridad mediante esta plataforma digital, según informó el diario El Financiero.

La información filtrada incluía detalles estratégicos del sistema de seguridad estatal, lo que habría permitido al grupo criminal anticipar acciones de las autoridades y facilitar sus operaciones ilícitas.

Threema es una aplicación de mensajería desarrollada en Suiza que se distingue por su alto nivel de privacidad. A diferencia de otras plataformas, no requiere número telefónico ni correo electrónico para crear una cuenta, lo que permite a los usuarios mantenerse en el anonimato.

La Fiscalía de Colima detuvo a 8 policías municipales de Manzanillo acusados de filtrar información sensible al CJNG. Utilizaban aplicaciones cifradas para evadir la justicia. 👮‍♂️📲

Los agentes utilizaban la app Threema para reportar en tiempo real detenciones, ubicación de… pic.twitter.com/NAazF75kRh — Emeequis (@emeequis) April 15, 2026

Además, utiliza cifrado de extremo a extremo y tecnologías avanzadas como el “Perfect Forward Secrecy”, que impiden que terceros accedan al contenido de los mensajes incluso si se comprometen las claves de seguridad.

Cifrado y anonimato

Estas características han hecho que la aplicación sea utilizada tanto por empresas e instituciones como por organizaciones criminales que buscan evitar ser rastreadas.

Las autoridades también han vinculado el uso de Threema en investigaciones relacionadas con hechos violentos, como el asesinato del alcalde Carlos Manzo, donde la aplicación habría sido utilizada para coordinar acciones entre implicados.

Asimismo, reportes periodísticos señalan que el CJNG ha encontrado en esta app una forma de comunicarse “sin dejar rastro”, aprovechando sus mecanismos de cifrado y anonimato.

El caso de Colima evidencia un problema mayor: la infiltración del crimen organizado en corporaciones de seguridad. Los llamados “policías topos” utilizaban la tecnología para colaborar activamente con el CJNG, lo que derivó en acusaciones por uso indebido de información y asociación delictuosa.

Las investigaciones continúan para determinar el alcance de la red de filtraciones y la posible participación de otros funcionarios.

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