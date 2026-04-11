Fiscalía de Michoacán asegura que el exgobernador Silvano Aureoles escapó al extranjero con ayuda del CJNG

El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, es buscado por autoridades mexicanas tras ser señalado por diversos delitos, mientras la Fiscalía estatal sostiene que huyó del país con apoyo del crimen organizado.

De acuerdo con el fiscal Carlos Torres Piña, integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) habrían facilitado su escape hacia el norte de México y posiblemente al extranjero.

Las autoridades informaron que Aureoles evitó un operativo desplegado a inicios de marzo de 2025 en Jalisco, donde había sido ubicado. Según la investigación, desde ese punto fue trasladado con ayuda de dicho grupo criminal, lo que ha complicado su localización.

El actual gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que existen indicios de que el exmandatario se encuentra fuera del país, incluso en Estados Unidos.

El gobierno de Michoacán solicitó a la Fiscalía General de la República gestionar una ficha roja ante Interpol, con el fin de ampliar su búsqueda a nivel internacional.

Las acusaciones contra Aureoles incluyen presunto fraude relacionado con el desvío de miles de millones de pesos en la construcción y arrendamiento de cuarteles de seguridad, así como delitos de homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad.

Por estos hechos, ya han sido detenidos varios exfuncionarios de su administración, entre ellos quienes ocuparon cargos en finanzas y seguridad pública, informó el sitio el sitio Expansión Política.

Una de las investigaciones más relevantes está vinculada a los hechos ocurridos el 5 de abril de 2017 en la comunidad indígena de Arantepacua, en el municipio de Nahuatzen. Ese día se registró un operativo policial para recuperar vehículos retenidos en medio de un conflicto agrario, el cual derivó en un enfrentamiento armado que dejó al menos cuatro comuneros muertos, además de varios heridos y denuncias de desapariciones.

De acuerdo con las investigaciones, elementos de seguridad habrían actuado bajo órdenes de altos mandos estatales, lo que derivó en órdenes de aprehensión contra Aureoles, el exsecretario de Seguridad Pública Juan Bernardo Corona Martínez y otros funcionarios y policías presuntamente involucrados.

Mientras tanto, familiares y allegados del exgobernador han sostenido que las acusaciones responden a una persecución política. Aureoles, quien gobernó Michoacán entre 2015 y 2021, ha negado los señalamientos en su contra y asegura que no existen pruebas concluyentes.

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