Eiza González es la fan N° 1 de Grigor Dimitrov en Wimbledon

Eiza González es la fanática número uno de su novio, el tenista Grigor Dimitrov, así lo demostró esta semana durante el torneo de tenis Wimbledon, que se celebra en Londres del 1 al 14 de julio.

A través de sus historias de Instagram, la actriz mexicana ha compartido varias publicaciones con cada jugada de su novio en la cancha. El jueves, Dimitrov se enfrentó al francés Corentin Moutet en el Abierto de Gran Bretaña.

González también publicó una foto en la que se ve al tenista en una de las pantallas en el All England Lawn Tennis and Croquet Club en Londres, en la que lo etiquetó y agregó algunos unos emojis de de corazón.

Asimismo, la actriz también fue fotografiada viendo atentamente uno de los juegos de su novio. En la imagen, Eiza lució un total look casual en color negro.

El búlgaro se alzó como el triunfador del encuentro en los sets, en un partido que duró 2 horas y 40 minutos.

Eiza González habló sobre su relación con Grigor Dimitrov

Tras confirmar su romance con Grigor Dimitrov, Eiza González compartió algunos detalles sobre cómo es su relación con el tenista búlgaro.

Hace poco, en su paso por la alfombra roja de la premiere del filme Fountain of Youth, la actriz mexicana fue cuestionada sobre su romance con Dimitrov por un reportero de Extra TV.

A diferencia de otras ocasiones, González no dudó en responder y compartir algunos detalles sobre su relación.

“No la hemos visto (se refirió a la película) él la está esperando con impaciencia y yo le digo: ‘Solo tres días más’”, dijo la actriz al ser preguntada sobre si ella y su novio ya habían visto la película.

“Él tiene que esperar, pero es muy dulce. Es tan bueno y me apoya mucho, está muy emocionado”, agregó la mexicana.

Hace un par de semanas, la actriz mexicana confirmó su romance con el tenista con una publicación en su cuenta de Instagram por su cumpleaños.

“Eres mi ser humano favorito, y no puedo creer la suerte que he tenido de encontrarte. Has restaurado en mí tantas cosas que no creía posibles”, escribió González junto a varias fotos con Dimitrov.

“Para el hombre más amable y considerado: admiro cada centímetro de la persona que eres y en la que te estás convirtiendo. No puedo esperar a celebrar muchos más para siempre. Te amo, G”, agregó para finalizar su mensaje.

