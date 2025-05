Eiza González confiesa que tiene la ilusión de convertirse en mamá

La actriz mexicana Eiza González, de 35 años, está pasando por un gran momento en el plano personal gracias a su noviazgo con el tenista Grigor Dimitrov, con quien se dejó ver por primera vez hace cerca de un mes.

A pesar de que su relación no habría hecho más que empezar, la estrella de Hollywood ya compartió en entrevista que no está cerrada a la posibilidad de convertirse en mamá.

En la conversación que tuvo con el medio UnoTV, Eiza, quien es muy reservada con todo lo relacionado a su vida privada, detalló que sí le gustaría dar ese importante paso en su vida, sin embargo, desea esperar el momento indicado para hacerlo.

“Es algo que me encantaría en algún momento de mi vida, cuando sea el momento correcto”, detalló la histrión sobre ese tema.

Eiza habló sobre el tema de la maternidad en una entrevista que concedió con motivo del estreno de ‘La Fuente de la Juventud’, un proyecto que la llevó a recapacitar sobre lo que hoy es y sobre la juventud, la cual es efímera, pero no es algo que le quite el sueño, pues se declara más que lista para abrazar la siguiente etapa de su vida.

“Siento que es caer en la tentación, no creo que una las cosas de valor sea la juventud, el tener vida es lo más importante, el poder estar respirando y experimentando, él está aprendiendo de tus errores.

Realmente lo último que querría hacer es ser joven otra vez porque creo que he aprendido tanto en a través de los años que sería una lástima”, se sinceró Eiza González, quien triunfa en el ámbito profesional, pero también en el amor.

Eiza González, quien pudiera dar el paso de la maternidad de la mano de su actual pareja, confirmó su relación sentimental el pasado 17 de mayo, en donde compartió con sus seguidores lo feliz y enamorada que estaba durante los festejos por el cumpleaños número 34 de su pareja.

“Eres mi ser humano favorito, y no puedo creer la suerte que he tenido de encontrarte. Has restaurado en mí tantas cosas que no creía posibles”, escribió la joven sobre una publicación que hizo tras los rumores que se suscitaron luego de que ambos fueran vistos caminando por la calle y saliendo del mismo hotel en la ciudad de Madrid durante el pasado mes de abril.

