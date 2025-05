Eiza González deslumbra en desfile de Dior en Roma

Eiza González fue una de las estrellas invitadas que deslumbró este martes en el desfile de la casa de moda Dior celebrado en Roma.

Esta semana, la casa de moda de alta costura organizó un desfile en los jardines de Villa Albani Torlonia para presentar sus colecciones: Crucero 2026 y Alta Costura otoño-invierno 2026.

Para el exclusivo evento, la actriz mexicana de 35 años lució un elegante vestido blanco largo con hombros al descubierto y transparencias que combinó con un sofisticado mini bolso de Dior.

Además de Eiza González, otras estrellas que asistieron al exclusivo desfile fueron Natalie Portman y Ashley Park, actriz de la serie Emily in Paris.

Eiza González habló sobre su relación con Grigor Dimitrov

Tras confirmar su romance con Grigor Dimitrov, Eiza González compartió algunos detalles sobre cómo es su relación con el tenista búlgaro.

Hace poco, en su paso por la alfombra roja de la premiere del filme Fountain of Youth, la actriz mexicana fue cuestionada sobre su romance con Dimitrov por un reportero de Extra TV.

A diferencia de otras ocasiones, González no dudó en responder y compartir algunos detalles sobre su relación.

“No la hemos visto (se refirió a la película) él la está esperando con impaciencia y yo le digo: ‘Solo tres días más’”, dijo la actriz al ser preguntada sobre si ella y su novio ya habían visto la película.

“Él tiene que esperar, pero es muy dulce. Es tan bueno y me apoya mucho, está muy emocionado”, agregó la mexicana.

Hace un par de semanas, la actriz mexicana confirmó su romance con el tenista con una publicación en su cuenta de Instagram por su cumpleaños.

“Eres mi ser humano favorito, y no puedo creer la suerte que he tenido de encontrarte. Has restaurado en mí tantas cosas que no creía posibles”, escribió González junto a varias fotos con Dimitrov.

“Para el hombre más amable y considerado: admiro cada centímetro de la persona que eres y en la que te estás convirtiendo. No puedo esperar a celebrar muchos más para siempre. Te amo, G”, agregó para finalizar su mensaje.

