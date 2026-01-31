Análisis revela el impacto del aumento del costo de la vida en los trabajadores de clase media en EE.UU.

Un nuevo análisis desarrollado y publicado por Primerica indicó que actualmente, los estadounidenses con ingresos medios están sintiendo mucha más presión financiera en medio de un alto costo de vida, que los ha llevado a mantenerse entre presupuestos ajustados para llegar a fin de mes.

Aunque el análisis de Primerica no está basado en probabilidades, el creciente costo de vida impulsado por la elevada inflación sigue presionando los bolsillos de los hogares estadounidenses. Es por ello que más del 40% de las familias de ingresos medios tienen como objetivo principal para el 2026 mantenerse al día con los costos esenciales como: alimentos, bienes y servicios, dejando a un lado los gastos discrecionales.

Al respecto, el director ejecutivo de Primerica, Glenn J. Williams comentó que “muchos de ellos están en una posición deficitaria, han usado ahorros o tarjetas de crédito para llenar el vacío”, dijo.

El analista considera que las presiones por el costo de vida están disminuyendo los salarios y superando el aumento de precios, por lo que llevará a muchos estadounidenses a altas deudas en tarjetas de crédito, mientras buscan reconstruir sus hábitos de ahorro.

“Como era de esperar después de varios años de esta presión, la actitud de las familias de ingresos medios se ha estabilizado: no está empeorando, pero ciertamente no ha cambiado ni ha mejorado significativamente todavía”, dijo Williams.

Por su parte, esta semana, la firma de servicios financieros publicó su última edición de la encuesta trimestral Primerica US Middle-Income Financial Security Monitor en la que reveló que más del 60% de los estadounidenses encuestados que tienen ingresos medios están disminuyendo su estabilidad económica por el alto costo de vida.

Finalmente, el informe de Primerica detalló que la proporción de hogares estadounidenses que esperan que la economía del país empeore disminuyó de 63% a 59% desde su pido más alto de 76%.

Aunque con los ajustes a los salarios este año algunos estadounidenses se sentirán más aliviados, el especialista de Primerica recomienda tener un fondo de emergencia que cubra al menos seis meses de ingresos, “si es posible. Es muy difícil para la mayoría de las familias de ingresos medios, pero es un buen objetivo”, destacó.

