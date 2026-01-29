Trump anuncia aranceles a países que vendan petróleo a Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva que declara una emergencia nacional por Cuba y permite imponer aranceles a los países que vendan petróleo a la isla, aumentando la presión sobre La Habana y sus aliados en medio de una creciente tensión regional.

La medida refuerza la presión sobre La Habana y sus aliados en un contexto de alta tensión regional.

La orden permite a Estados Unidos establecer un sistema de tarifas adicionales sobre importaciones de cualquier país que directa o indirectamente venda o proporcione petróleo a Cuba.

Trump justificó la medida alegando que las acciones del gobierno cubano representan una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior estadounidense.

El texto asigna al secretario de Comercio la tarea de identificar a los países que suministran petróleo a la isla, mientras que al secretario de Estado le corresponde decidir si corresponde aplicar aranceles y en qué proporción, lo que otorga un marco operativo claro para la aplicación de la medida.

Justificación de la medida

Trump argumentó que el gobierno cubano ha adoptado políticas que “perjudican y amenazan” a Estados Unidos, incluyendo presuntos vínculos con actores considerados hostiles, como Rusia, China e Irán, así como con grupos terroristas transnacionales.

Además, destacó que Cuba mantiene prácticas represivas contra la oposición y limita la libertad de expresión de su población, lo que refuerza la decisión de declarar la emergencia nacional.

La orden se ampara en leyes federales que facultan al presidente para adoptar medidas económicas extraordinarias cuando una amenaza significativa afecta la seguridad nacional, consolidando un marco legal sólido para la implementación de los aranceles.

Impacto potencial

La medida busca presionar a terceros países que mantienen relaciones energéticas con Cuba y podría generar repercusiones diplomáticas y comerciales más allá de la isla. Se produce en un momento en que Cuba enfrenta una crisis energética severa, derivada de la reducción de suministros desde Venezuela y otros proveedores, lo que agrava la escasez interna de combustibles.

Analistas señalan que la orden no solo afecta la economía cubana, sino que también busca desincentivar el apoyo externo al régimen, obligando a otros países a reconsiderar sus relaciones energéticas con La Habana. El alcance real de los aranceles dependerá de futuras evaluaciones técnicas y decisiones de la administración estadounidense.

