Claudia Sheinbaum evita comprometerse a que México continúe enviándole petróleo a Cuba

Después de la filtración de un reporte donde presuntamente se asegura que, ante la presión ejercida por el gobierno estadounidense, México le dejó de enviar petróleo a Cuba, la presidenta Claudia Sheinbaum se deslindó de cualquier responsabilidad en el asunto al señalar que son los contratos establecidos con la paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX) los que determinan a quién se le vende hidrocarburos y la periodicidad de dichos acuerdos.

Un artículo publicado por Bloomberg basado en documentos a los cuales tuvo acceso, se da por hecho que Pemex no sólo frenó un envío de petróleo destinado a Cuba, sino que además retiró a la isla de su calendario de exportaciones, esto a pesar de que estaba previsto la llegada de hidrocarburos a la nación caribeña antes de concluir el mes en curso.

Incluso se señala al buque Swift Galaxy como el responsable de transportar el cargamento cancelado sin que se detallaran las causas de la suspensión.

Sin embargo, el motivo detrás de la controversial decisión parece ser un amenazante mensaje emitido hace unos días por el presidente Donald Trump.

“No habrá más petróleo ni dinero para Cuba. ¡Nada! Les recomiendo encarecidamente que lleguen a un acuerdo, antes de que sea demasiado tarde”, escribió en la plataforma Truth Social.

Desde hace varios días, Donald Trump advirtió que no habría más petróleo ni dinero para Cuba. (Crédito: Mark Schiefelbein / AP)

Al parecer dichas palabras obligaron al gobierno de México a interrumpirle el suministro de petróleo a la isla.

Cuestionada al respecto, Claudia Sheinbaum, mandataria de la nación azteca, señaló que la pauta establecida en los contratos firmados con Pemex determina o no las exportaciones de hidrocarburos, dando a entender que quizá ya no existen acuerdos para surtir a la isla.

“Hay dos vías por las cuales se entrega petróleo a Cuba. Una es a través de contratos que establece Petróleos Mexicanos (Pemex) con alguna institución del gobierno cubano. Allí Pemex determina, de acuerdo con el contrato cuándo se envía.

La otra, es la ayuda humanitaria, pues también se envía petróleo por ayuda humanitaria como Estados Unidos y otros países lo han hecho con la isla.

Es una decisión soberana de México enviar ayuda humanitaria y con Pemex en términos del contrato cuándo se envía. Nunca hablé de que se había suspendido, esa fue una interpretación posterior a partir de una nota que salió en un periódico”, expresó.

Con respecto a la posibilidad de entregarle a Cuba petróleo por cuestión humanitaria, la presidenta de México se limitó a decir que eso dependería de analizar la solicitud del gobierno de la isla.

