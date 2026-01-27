Legisladores republicanos advierten de consecuencias para México si no frena el petróleo a Cuba

Legisladores republicanos de Florida elevaron la presión contra el Gobierno de México al advertir que podrían impulsarse “consecuencias serias”, incluso en el marco de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), si no se detienen de manera definitiva los envíos de petróleo a Cuba.

Las declaraciones se producen en medio de reportes que apuntan a una posible suspensión temporal del crudo mexicano hacia la isla, información que la presidenta Claudia Sheinbaum evitó confirmar o negar.

El reclamo surge tras un reporte de Bloomberg que señala que Petróleos Mexicanos (Pemex) habría frenado un envío de petróleo previsto a mediados de enero, en un contexto de creciente presión política desde Washington.

El representante republicano Carlos Giménez, uno de los congresistas más críticos del vínculo petrolero entre México y Cuba, acusó al Gobierno mexicano de socavar la política exterior de Estados Unidos. “Durante años hemos exigido el cese de todo envío de petróleo de México a la dictadura en Cuba. No vamos a tolerar esta gran traición mientras renegociamos nuestro tratado de libre comercio”, escribió en redes sociales el legislador que representa parte del condado Miami-Dade.

Presión desde Florida y advertencias comerciales

Giménez, de origen cubano, ha encabezado una ofensiva política contra los suministros energéticos a la isla, que se intensificó luego de que México se convirtiera en el principal proveedor de crudo de Cuba tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que derivó a inicios de enero en la captura del presidente Nicolás Maduro. Para los republicanos de Florida, el petróleo mexicano estaría ayudando a sostener al régimen cubano en un momento de severas dificultades económicas y energéticas.

A la postura de Giménez se sumó la congresista María Elvira Salazar, quien celebró el reporte sobre un posible freno a los envíos. “México empieza a dar marcha atrás y hace lo correcto. Esta es una gran noticia y una señal clara de que el final del régimen cubano se acerca”, afirmó. La legisladora aseguró que la semana pasada solicitó directamente a Sheinbaum que dejara de “financiar a la dictadura con petróleo gratis”.

La semana pasada le pedí directamente a la presidenta Sheinbaum que dejara de financiar a la dictadura con petróleo gratis. Hoy, México empieza a dar marcha atrás y hace lo correcto. Esta es una gran noticia y una señal clara de que el final del régimen cubano se acerca.



Sheinbaum defiende la “decisión soberana” y la solidaridad

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó pronunciarse sobre si Pemex suspendió o no los envíos. En su conferencia matutina insistió en que las decisiones sobre cuándo y cómo se envía petróleo responden a contratos comerciales o, en determinados casos, a criterios humanitarios definidos por el gobierno mexicano.

Sheinbaum recordó que Cuba enfrenta desde hace décadas un bloqueo económico por parte de Estados Unidos, lo que ha provocado problemas de desabasto en la isla. “México siempre ha sido solidario y va a seguir siendo solidario”, sostuvo, al defender una política exterior basada en la autodeterminación de los pueblos y la no intervención.

De acuerdo con datos de Pemex, México exportó en promedio 17,200 barriles diarios de crudo a Cuba durante los primeros nueve meses de 2025. El reciente arribo del buque Ocean Mariner a la bahía de La Habana con 86,000 barriles de combustible mexicano es la prueba de que, hasta hace apenas unos días, el puente energético seguía activo.

Ahora, con el fantasma de las sanciones rondando y la sombra de Trump proyectándose sobre la política exterior mexicana, Sheinbaum enfrenta su primera gran prueba de fuego: mantener la lealtad ideológica con el Caribe o proteger el motor económico que representa la alianza con Estados Unidos.

Mientras Washington endurece su discurso y algunos legisladores amenazan con llevar el tema al terreno comercial, el Gobierno mexicano insiste en que se trata de una relación energética limitada en volumen, pero cargada de simbolismo político y diplomático, que vuelve a colocar a México en el centro de una disputa geopolítica regional.

