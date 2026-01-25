Cuba realiza ejercicios militares en medio de tensiones con EE.UU.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, encabezó una serie de ejercicios militares acompañado por altos cargos castrenses, en otra jornada dedicada a actividades de la defensa del país en medio de tensiones con Estados Unidos.

“Esto (los ejercicios militares) cobra una importancia relevante en los momentos actuales (…) a partir de toda la ofensiva hegemónica que está desarrollando el gobierno de Estados Unidos”, aseguró Díaz-Canel refiriéndose al ataque del 3 de enero en Venezuela que terminó con la caída del presidente Nicolás Maduro.

El gobernante cubano presenció en La Habana un ejercicio táctico demostrativo en una unidad de tanques, luego compartió con estudiantes universitarios en prácticas de tiro y otras “acciones de combate”, y también visitó una unidad de defensa antiáerea, precisó Prensa Presidencial.

Este fue el tercer sábado consecutivo dedicado a actividades de la defensa del país tras la operación militar estadounidense del pasado 3 de enero en Caracas.

Preparando un “Estado de Guerra”

Estos ejercicios incluyen ensayos de emboscadas y entrenamientos para la instalación de minas, protección a la población y clases combinadas en áreas como sanidad militar, defensa contra armas de exterminio en masa, y otras.

La semana pasada, el CDN aprobó los “planes y medidas” para dar paso al “Estado de Guerra”, aunque los medios estatales no ofrecieron detalles de las mismas.

Dos semanas después de los ataques estadounidenses a Venezuela, el gobierno de La Habana ha reforzado su enfrentamiento verbal con Washington. En uno de los actos de tributo a los militares fallecidos en Caracas, Díaz-Canel, afirmó que «no hay rendición ni claudicación posible» ante un posible ataque de Estados Unidos.