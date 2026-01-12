Presidente de Cuba afirma que “no existen conversaciones” con EE.UU. tras amenazas de Trump

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este lunes que “no existen conversaciones con el Gobierno de EE.UU.” después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, instase a La Habana a alcanzar “un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”.

“Como demuestra la historia, las relaciones entre EE.UU y Cuba, para que avancen, deben basarse en el Derecho Internacional en vez de en la hostilidad, la amenaza y la coerción económica“, escribió Díaz-Canel en redes sociales.

Agregó que el Gobierno cubano está dispuesto a “sostener un diálogo serio y responsable” con la actual administración “sobre bases de igualdad soberana, respeto mutuo, principios de Derecho Internacional, beneficio recíproco, sin injerencia en asuntos internos y con pleno respeto a nuestra independencia”.

Díaz-Canel indicó que tan sólo hay “contactos técnicos” entre Cuba y EE.UU. en el “ámbito migratorio” en base a unos acuerdos bilaterales que La Habana, según el presidente, “cumple escrupulosamente”.

Trump incluyó su llamado a Cuba a negociar un acuerdo con Washington en un mensaje en redes sociales este domingo dedicado a la isla en el que insistió en que La Habana no iba a recibir “más petroleo ni dinero” de Venezuela.

“Les sugiero (a Cuba) que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde“, añadió el republicano, que desde la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, vienen pronosticando que el Gobierno cubano caerá pronto.

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba. Crédito: Darko Vojinovic | AP

El pasado viernes, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, dijo que Cuba no va a “vender el país ni ceder ante la amenaza y el chantaje” de EE.UU. tras participar en el acto de homenaje en Caracas a los caídos en los ataques estadounidenses para capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, entre ellos 32 militares y espías cubanos.

Venezuela ha sido el principal proveedor energético de Cuba a partir de un acuerdo bilateral, mediante el cual Caracas ha recibido servicios profesionales de La Habana (principalmente médicos y profesores, pero también expertos en seguridad y defensa) a cambio de crudo.

Las intercepciones estadounidenses de buques petroleros sancionados desde el país suramericano y el anuncio por parte del presidente estadounidense de que Washington tendrá un control total sobre la venta del petróleo venezolano amenaza con poner a La Habana en una tensión máxima.

Cuba sufre una profunda crisis energética desde mediados de 2024 por las frecuentes averías de sus obsoletas centrales y la falta de divisas del Estado para adquirir el combustible necesario para sus unidades de generación, lo que provoca cortes eléctricos de 20 o más horas diarias en amplias zonas de su territorio. EFE