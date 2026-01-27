Libro apoyado por Trump coloca a México y a sus inmigrantes como enemigos de Estados Unidos

La teoría de “invasión” defendida por el presidente Donald Trump durante su campaña y sustento argumental para su política migratoria tiene un nuevo aliado ideológico, un libro que aborda un supuesto “golpe de Estado” invisible contra Estados Unidos donde México y sus inmigrantes son colocados como enemigos.

“Un nuevo y excelente libro, del autor número uno en ventas, Peter Schweizer, “The Invisible Coup: How American Elites and Foreign Powers Use Immigration as a Weapon”, se publica el martes”, escribió el 18 de enero pasado el presidente en su red Truth Social. “Es de vital importancia y muy interesante. Han estado sucediendo cosas malas en Estados Unidos, y debemos detenerlas ¡YA! No permitiremos que nadie ‘derribe el imperio estadounidense’. ¡COMPREN ESTE LIBRO!”.

La traducción extraoficial al español del libro sería “El golpe de Estado invisible: cómo las élites estadounidenses y las potencias extranjeras utilizan la inmigración como arma”. Su autor, Peter Schweizer, ha otorgado varias entrevistas en televisión defendiendo su argumento y señalando a los 50 consulados mexicanos como medios de adoctrinamiento ideológico, algo ya rechazado por el gobierno mexicano a través de la Embajada en Washington, D.C.

“Empecé a analizar la infraestructura que México tiene en Estados Unidos. […] Empecé a analizar la infraestructura que México tiene en el país y lo que están haciendo. Y lo que encontré es que tienen a docenas de funcionarios del gobierno mexicano que viven en Estados Unidos. Trabajan para el gobierno mexicano”, expuso Schweizer en una entrevista en el podcast de Donald Trump Jr.

Incluso afirmó que los funcionarios “estuvieron involucrados” en los disturbios de Los Ángeles, California, en la operación de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza.

“Son altos funcionarios, pero viven en Estados Unidos, y estuvieron involucrados hasta el cuello en los disturbios de Los Ángeles el año pasado”, afirmó. “Están profundamente involucrados en estos disturbios de Minneapolis. Y entonces me di cuenta de que no se trata solo de que la gente elija mudarse porque la economía los está impulsando y alentando. Y el gobierno mexicano ve esto como una poderosa herramienta política para ejercer soberanía dentro de Estados Unidos”.

La portada del libro incluye a políticos demócratas, como los expresidentes Barack Obama y Joe Biden, a la representante de Nueva York, Alexandra Ocasio-Cortez, a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al primer mandatario de China, Xi Jinping, porque, dijo el autor, el libro también aborda el avance ideológico de China y de los musulmanes, algo que destaca el teaser sobre libro, aunque el enfoque es claramente contra México.

“Solo hay cinco consulados de China en Estados Unidos; de Gran Bretaña, solo ocho. De México, más de 50. No solo emiten pasaportes. El gobierno mexicano ha construido una sofisticada maquinaria política dentro de nuestro país que impulsa a los migrantes a resistir la asimilación, presiona a nuestros políticos para que prioricen la agenda de México, inunda las aulas de nuestros niños con un millón de libros de texto en español de inspiración marxista, y alimenta el odio antiestadounidense y el caos social”, afirma el teaser promocional.

El argumento central de libro destaca en medio de las amenazas del presidente Trump para implementar operativos militares en México contra cárteles, algo que ha sido rechazado por la presidenta Sheinbaum, al defender la soberanía mexicana.

La embajada de México en Washington, D.C. publicó comunicado donde enfatiza que los consulados se enfocan en trámites para mexicanos y siguen las reglas de la Convención de Viena.

“Todas las acciones consulares se rigen por la Convención de Viena y se llevan a cabo con pleno respeto a la soberanía y las leyes de Estados Unidos”, dice el mensaje de la Embajada mexicana. “México mantiene una estricta neutralidad política, enfocándose exclusivamente en la asistencia consular y las funciones administrativas”.

¿En busca de enemigos?

Carlos Aguasaco, profesor titular de Estudios Culturales Latinoamericanos y director del Departamento de Artes y Ciencias Interdisciplinarias del City College de CUNY, experto en linea discursiva política, explicó que la conexión del libro y el presidente Trump abona a una búsqueda de afianzar un argumento de enemigos externos, dejando a un lado los problemas internos.

“En la articulación populista, se trata siempre de crear una frontera que hoy en día ya no es simplemente territorial, sino a veces es un nosotros contra un ellos y, en ese sentido, toda acción, todo tipo de comentario y de acción que ponga, que genera una otredad artificial, sobre una comunidad, pues va a servir para el propósito de la articulación populista, que es borrar unas diferencias internas a favor de unas diferencias externas”, expuso en entrevista telefónica.

Agregó que la administración Trump enfrenta el escándalo de Jeffrey Epstein –cuya información no ha sido transparentada por completo–, además de la negativa situación económica, lo que permite asirse de discursos distractores.

“Está el tema de Epstein, entonces uno de los enunciados implícitos es este, dejen de reclamar por los archivos de Epstein, tenemos un problema real ahora que es una situación con un Estado que están presentando como un Estado, no solamente narco-estado, sino como un estado que es ideológicamente militante, o sea, están poniendo a México a la estatura de Cuba”, explicó Aguasaco.

Señaló que el argumento de los consulados que aborda Schweizer es exagerado y descontextualiza la labor que incluso tienen consulados de EE.UU. en otros países.

“O sea, como un enemigo ideológico […] es una representación exagerada o desfigurada de lo que sucede en todos los todos los consulados del mundo, por ejemplo, en los consulados de los Estados Unidos, en el mundo está la bandera de los Estados Unidos, eso no quiere decir que se esté adoctrinando a nadie”, acotó. “Entonces, se toman los símbolos patrios como como una forma de adopción […] es tratar de borrar diferencias internas a favor de crear unas diferencias externas artificiales, en este caso. convertir a los consulados, por ejemplo, en un centro de ataques y generar y convertir a las personas que tienen cualquier conexión con México en enemigos ideológicos”.

REVEALED: The 50+ Mexican Consulates Staging an Invisible Coup 🇲🇽👇 pic.twitter.com/vqKX6KgRqA — Peter Schweizer (@peterschweizer) January 26, 2026

Confrontación ideológica

Schweizer se ha confrontado incluso en redes sociales con un grupo de inmigrantes mexicanos en Nueva York, conocido como Morena NY1, que son simpatizantes del partido Morena, que gobierna México.

“Esa afirmación es falsa”, escribió en X el grupo, en respuesta al teaser promocional del libro. “México y Estados Unidos son aliados, amigos y socios. Ambas naciones comparten valores democráticos y cooperan estrechamente para fortalecer América del Norte”.

Schweizer reaccionó al comentario citando a uno de los militantes morenistas, Alejandro Robles.

“¿En serio? ¿Qué gracia, porque @alejandrorobmx un alto funcionario de Morena declaró: ‘Nuestra misión es organizar la militancia en el extranjero’ (EE. UU.). Y que Morena está en la primera línea de la ‘resistencia civil’ en EE. UU. ¿Por qué hablas diferente en privado que en público?”, acusó Schweizer.

En entrevistas previas con este diario, el movimiento Morena en EE.UU. afirma que defiende los derechos de inmigrantes y su derecho en participar en la política mexicana, no en derrocar a EE.UU., como afirma Schweizer.

