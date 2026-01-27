México recibió una invitación de Donald Trump para integrarse a la Junta de Paz

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, analiza una invitación enviada por el mandatario Donald Trump con el objetivo de integrar a México a la denominada Junta de Paz, organismo conformado para promover la estabilidad, restaurar un gobierno confiable y legítimo, y asegurar una paz duradera en áreas afectadas o amenazadas por conflictos.

Desde septiembre del año pasado el republicano de 79 años propuso la creación de un ente integrado por varios países el cual tuviera mayor poder que el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidades (ONU) en cuanto a la resolución de disputas, específicamente en Gaza, pero no fue sino hasta hace unos días cuando anunció la fundación de la denominada Junta de Paz, la cual estará encabezada por Estados Unidos.

“Juntos estamos en condiciones de (…) poner fin a décadas de sufrimiento, detener generaciones de odio y derramamiento de sangre, y forjar una paz hermosa, duradera y gloriosa para esa región [Medio Oriente] y para el mundo entero”, expresó el magnate neoyorquino durante la presentación del proyecto llevada a cabo en el escenario principal del Foro Económico de Davos, Suiza.

Durante el Foro Económico de Davos, Donald Trump presentó formalmente el proyecto de la denominada Junta de Paz. (Crédito: Markus Schreiber / AP)

Uno de los puntos controversiales de la Junta de Paz es que sólo se puede acceder por invitación y a cambio de cubrir una membresía de $1,000 millones de dólares.

En este sentido, Trump optó por contemplar a México como posible integrante y de allí la invitación que le extendió a la mandataria Sheinbaum.

Sin embargo, la posición asumida por la nación azteca desde hace décadas de no involucrarse en conflictos internacionales y la elevada suma de dinero exigida para formar parte del exclusivo grupo de países pacificadores pone en tela de juicio su posible ingreso.

“Recibimos la invitación por parte del presidente Trump y la respuesta que dimos es que la Secretaría de Relaciones Exteriores debe analizarla. México es un país que ha reconocido a Palestina como nación. Entonces en unos días vamos a dar la respuesta. Nosotros, en el marco de nuestra Constitución, tenemos que contestar porque no es una decisión personal, se trata de la autodeterminación de los pueblos”, señaló en Claudia Sheinbaum durante una conferencia efectuada en Palacio Nacional.

