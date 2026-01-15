EE.UU. presiona a México para que militares de ambos países luchen contra narcos: NYT

Estados Unidos presiona a México para que el país permita que las fuerzas militares de ambos países realicen operaciones conjuntas para desmantelar laboratorios de fentanilo, según informa este jueves The New York Times (NYT).

Esta iniciativa surge mientras el presidente Trump presiona al gobierno mexicano para que otorgue a Estados Unidos un papel más importante en la lucha contra los cárteles de la droga que producen fentanilo y lo introducen de contrabando en el país, según su propia retórica.

La propuesta se planteó inicialmente a principios del año pasado y luego fue prácticamente abandonada, según informaron las autoridades. Sin embargo, la solicitud se renovó después de que las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro y tras las palabras de Trump, sobre iniciar operativos terrestres en México.

El @nytimes reporta que México enfrenta presión del gobierno de Trump para operaciones militares lideradas por agentes de la CIA y otras fuerzas.

👉🏽 Sheinbaum rechaza la injerencia.



The U.S. Is Pressing Mexico to Allow U.S. Forces to Fight Cartels https://t.co/cs0GPcQzZj — Jesús García 🐦 (@JesusGar) January 15, 2026

En concreto, según el rotativo, EE.UU. quiere que tropas de las fuerzas de Operaciones Especiales o agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) “acompañen a soldados mexicanos en redadas contra supuestos laboratorios de fentanilo”, de acuerdo con funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato.

Así, las fuerzas estadounidenses participarían activamente en estas incursiones bajo el mando de las fuerzas mexicanas, sirviéndoles de apoyo y “proporcionando inteligencia y asesoramiento”, destacó el diario.

Sin embargo, hasta el momento, la postura de México y su presidenta Claudia Sheinbaum ha sido de negar cualquier intento de intervención.

Incluso, la mandataria detalló que en su última conversación de esta misma semana, Trump le insistió en ofrecerle ayuda de las Fuerzas Armadas para combatir a los cárteles del narcotráfico, a lo que le reiteró que “eso no estaba sobre la mesa”.

Sheinbaum dijo que descarta una intervención militar estadounidense para combatir a los cárteles de la droga tras una “buena conversación” con Trump sobre seguridad y narcotráfico.

Sigue leyendo:

· Sheinbaum fija postura de México tras detención de Maduro: “Rechazamos de manera categórica la intervención”

· AMLO reaparece y advierte que saldrá a la calle en caso de un intento de golpe de estado y para defender a Sheinbaum

· AMLO condena “tiranía” de EE.UU. en Venezuela y respalda a Sheinbaum