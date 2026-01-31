Donald Trump afirma que los aranceles han producido “un milagro económico” para EE.UU.

El presidente Donald Trump está convencido que haberle impuesto aranceles a la mayoría de las importaciones de artículos, mercancías y productos de los países con los cuales negocia, hizo posible que la economía estadounidense se recuperara.

A través de un un artículo de opinión publicado en el periódico The Wall Street Journal, el republicano de 79 años elogió la estrategia empleada para fortalecer a las finanzas del país.

“Cuando impuse aranceles históricos a casi todos los países extranjeros el pasado abril, los críticos afirmaron que mis políticas provocarían un colapso económico mundial. En cambio, han creado un milagro económico estadounidense, y estamos construyendo rápidamente la mayor economía de la historia del mundo, ¡mientras que a otros países les va de maravilla!” expuso.

La perspectiva de Trump es que los aranceles han resultado el remedio más adecuado para contrarrestar la inflación que amenazaba con dispararse durante las primeras semanas de haberse concretado su retorno a la Casa Blanca.

“En muchos casos, las naciones que dependen en gran medida de las exportaciones no han tenido más remedio que asumir los aranceles para evitar pérdidas aún mayores debido a su exceso de capacidad. Así, mientras que el arancel promedio estadounidense sobre productos extranjeros se ha quintuplicado, ¡la inflación ha caído drásticamente!

Hemos demostrado de manera decisiva que, aplicados correctamente, los aranceles no perjudican el crecimiento, sino que lo promueven y lo potencian. Tal y como he dicho desde el principio.”, enfatizó.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha firmado órdenes ejecutivas para imponerles aranceles a decenas de naciones. (Crédito: Alex Brandon / AP)

Ante lo que considera un gran acierto en cuanto al manejo de la economía estadounidense, el magnate neoyorquino incluso exhortó a sus críticos a reconocer que se equivocaron al juzgarlo.

“Fueron los aranceles los que hicieron fuerte y poderosa a Estados Unidos en generaciones pasadas, y son los aranceles los que están haciendo que nuestro país sea más fuerte, más seguro y más rico que nunca.

Dados los resultados del año pasado y las espectaculares cifras económicas que salen a diario, tal vez sea hora de que los escépticos arancelarios del Journal consideren ponerse uno de mis sombreros rojos favoritos: el que dice: ‘¡TRUMP TENIA RAZÓN EN TODO!’”, externó.

Sigue leyendo:

• Trump anuncia aranceles a países que vendan petróleo a Cuba

• ¿Por qué el dólar estadounidense cae de valor? Está en su nivel más bajo en cuatro años

• Los aranceles como arma política de Trump: presiona a Europa por Groenlandia