Los hogares en EE.UU. verán un aumento en las facturas de calefacción este invierno

Según un informe publicado la semana pasada por la Asociación Nacional de directores de Asistencia Energética (NEADA) se conoció que, para esta temporada invernal, los hogares estadounidenses podrían estar pagando mucho más en sus servicios de calefacción.

Durante esta temporada, millones de estadounidenses no solo tendrán que prepararse con comida y otros enseres para enfrentar las bajas temperaturas, sino también que deberán reajustar sus presupuestos para enfrentar facturas, ya que se espera que los precios de la calefacción aumenten un 9.2%.

Datos de NEADA, indican que los hogares estadounidenses gastarán hasta $995 dólares en calefacción este invierno, eso representa $84 dólares más en comparación con el año pasado.

La razón de este aumento se debe a los altos costos de otros servicios relacionados, como: electricidad y gas natural, los cuales también aumentaron un 12% y 8.4% respectivamente.

Es decir que, los estadounidenses podrían estar pagando durante esta temporada invernal $133 dólares por el servicio de electricidad y $54 dólares por el gas natural. Además, los costos del combustible también subirán un 0,4% ubicándose en $6 dólares; sin embargo, los costos del propano disminuirán un 1,4% quedando en $18 dólares.

En un comunicado, NEADA señaló que, “el envejecimiento de la infraestructura de la red y las limitaciones de capacidad regional están incrementando los costos del sistema. Además, la reducción de los incentivos federales para las energías renovables ha frenado la inversión en nuevas energías limpias”, dijo.

Pero, la asociación también indicó que hay otros factores que están influenciando en el incremento de las facturas de estos servicios, y entre ellos resalta, el aumento de las tasas de interés que afecta el financiamiento de las centrales eléctricas.

La agencia destacó que estos aumentos, aunque sean mínimos “pueden obligar a las familias a elegir entre pagar las facturas de servicios públicos y cubrir necesidades esenciales como alimentos, alquiler o medicamentos”, destacó.

