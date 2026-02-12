La certeza fiscal de Trump impulsa la confianza económica, según experto

Aunque el retraso en la publicación sobre el informe de empleo generó gran incertidumbre en cuanto al mercado laboral y el futuro económico, las cifras conocidas este miércoles por parte de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) superó las expectativas indicando una vez más que la fuerza laboral estadounidense sigue resiliente al agregar 130,000 puestos de trabajo a inicios del 2026.

De acuerdo con Patrice Onwuka, del Centro Independiente de Mujeres para la Oportunidad Económica, estos datos no son suerte, sino que para la especialista las cifras son el resultado de una gran ley atractiva que brinda a las empresas estadounidenses mayor seguridad fiscal lo que genera una motivación para seguir contratando.

Según Onwuka los trabajadores estadounidenses se han estado reincorporando a la fuerza laboral porque creen que pueden encontrar trabajo. “El informe de empleo de enero es sólido y, lo que es más importante, superó las expectativas. Esto debería inspirar más esperanza a los trabajadores desempleados, pero también impulsar la confianza en la economía entre los estadounidenses en general”, dijo la especialista.

Para la economista y experta en políticas fiscales, las reducciones de impuestos serán la clave para impulsar el empleo. “A medida que los trabajadores se dan cuenta de cuánto recompensa el trabajo duro la Reducción de Impuestos para Familias Trabajadoras al no aplicar impuestos sobre las propinas ni sobre las horas extras, podría atraer a la gente de vuelta a la fuerza laboral o animar a quienes ya trabajan a aumentar sus ingresos aumentando sus horas y esfuerzo”, explicó.

Dentro del informe de este miércoles por parte del Departamento de Trabajo también se conoció que la tasa de desempleo fue inferior a la esperada ubicándose en los 4.3%. “La recuperación de la contratación lleva tiempo”, dijo la especialista al tiempo que mencionó que, hasta los momentos, la tendencia va en la dirección correcta, “puede que sea necesaria cierta paciencia para que las personas desempleadas, o quienes quieran dejar su trabajo, consigan su próximo empleo”, señaló Onwuka.

Sigue leyendo: