Nuevo sitio web permite a la IA alquilar trabajadores humanos

Durante años, el debate sobre la inteligencia artificial (IA) se ha centrado en una inquietud recurrente: que las máquinas terminen reemplazando a las personas. Sin embargo, un nuevo experimento tecnológico plantea un giro inesperado. En lugar de sustituirnos por completo, algunos sistemas de IA podrían empezar a contratar a humanos para realizar por ellos tareas en el mundo físico.

Y no, no es una broma. Aunque la idea parece salida de una sátira futurista, la iniciativa es real, al menos según su creador, el ingeniero de software Alexander Liteplo.

RentAHuman.ai: cuando la IA contrata humanos

La plataforma se llama RentAHuman.ai y plantea un modelo aparentemente sencillo: permite que sistemas de inteligencia artificial, capaces de gestionar procesos digitales complejos, pero aún dependientes de personas cuando una tarea exige presencia física, recurran a trabajadores humanos para ejecutar acciones en el mundo real. O, como resume el eslogan de la propia empresa: “La IA no puede tocar la hierba. Tú sí”.

El sistema funciona como una especie de TaskRabbit, una plataforma donde personas ofrecen servicios puntuales –como mudanzas, montajes o recados–, pero en este caso controlada por algoritmos. El proceso se parece a pedir un servicio a domicilio: el sistema localiza a alguien cercano que acepte el encargo, transmite lo que debe hacerse y, cuando el trabajo queda demostrado, se libera el pago automáticamente. En teoría, la selección y contratación pueden realizarse sin intervención humana directa.

I launched https://t.co/tNYOm7V5wD last night and already 130+ people have signed up including an OF model (lmao) and the CEO of an AI startup.



If your AI agent wants to rent a person to do an IRL task for them its as simple as one MCP call. pic.twitter.com/tgqlAWDWtJ — Alex (@AlexanderTw33ts) February 2, 2026

A día de hoy (11.02.2026), la propia página afirma contar con cerca de 392.000 personas registradas como disponibles para ser contratadas. Sin embargo, Gizmodo señala que solo una fracción de los usuarios ha conectado su monedero de criptomonedas –requisito indispensable para poder cobrar–, lo que sugiere que muchos perfiles responden más a la curiosidad que a un compromiso real con la plataforma.

La idea, en realidad, tiene antecedentes. Según señala Forbes, Amazon ya había lanzado en su momento Mechanical Turk, un servicio donde humanos realizaban microtareas que las máquinas no podían completar. Pero allí los humanos seguían llevando el control.

En este nuevo modelo, en cambio, el rol se invierte y es la IA –o los sistemas automatizados que operan en su nombre– quien asigna tareas y gestiona la operación. El humano queda así reducido a un ejecutor, un nodo más dentro del sistema o, como escribió un usuario en Product Hunt y recoge Gizmodo, un simple “punto final de API”, es decir, un punto donde un sistema digital puede activar acciones en el mundo real.

¿Y qué tipo de trabajos aparecen?

Según Forbes, los encargos más comunes incluyen recoger paquetes, asistir a eventos para verificar presencia, instalar hardware o firmar documentos. Se trata de intervenciones físicas puntuales, no de empleos creativos ni continuos. Pero también surgen propuestas más extravagantes.

Futurism menciona casos como posar con carteles que digan “Una IA me pagó por sostener este cartel”, con pagos que van de 1 a 100 dólares, un ejemplo que el propio creador de la plataforma, Alexander Liteplo, compartió en una publicación en X para mostrar el tipo de tareas que ya circulan en el sistema.

AI is renting a human to hold a sign that says: "AN AI PAID ME TO HOLD THIS SIGN" pic.twitter.com/ZgUMFP6Tq1 — Alex (@AlexanderTw33ts) February 3, 2026

Otras tareas, como recoger un paquete en San Francisco por 40 dólares, habrían permanecido sin completarse durante días, señal de que el sistema todavía no funciona con demasiada fluidez.

Además, aunque Liteplo aseguró que “empresas reales” ya utilizan el sistema, Gizmodo reveló que una de ellas es una compañía en la que el propio creador trabaja; un movimiento que parece, según el medio, más autopromoción que adopción empresarial amplia.

Más allá del factor novedad, el resultado es una escena casi paradójica: personas diseñan sistemas automáticos que, para cumplir sus objetivos, vuelven a depender de otras personas para poder completarse.

Según Forbes, a pesar de lo paradójico, esta dinámica podría empezar a transformar la organización del trabajo, donde ya no existiría una cadena de mando clara, sino una delegación algorítmica que convierte la presencia humana en una especie de infraestructura programable.

Dilemas éticos: ¿oportunidad laboral o precarización?

El problema, claro, es lo que esto implicaría, entre otros temas, para la dignidad laboral. ¿Se trata de una solución ingeniosa o de un nuevo síntoma de precarización laboral, quizá incluso de otra forma de deshumanización?

A esto se suman otros interrogantes éticos y prácticos difíciles de resolver, como quién asume la responsabilidad si un agente envía a alguien a un entorno peligroso, cómo se verifican antecedentes o qué ocurre cuando las instrucciones son ambiguas o contradictorias.

Para algunos analistas citados por Forbes, no obstante, un mercado laboral coordinado por IA podría convertirse en una oportunidad en un contexto donde el empleo tradicional se vuelve cada vez más inestable. Las máquinas, argumentan, pueden funcionar como jefes más previsibles, con tareas concretas y pagos inmediatos, sin jerarquías corporativas ni burocracia interna. Para otros, en cambio, el modelo resulta profundamente “deshumanizante”, al convertir a las personas en servicios que un algoritmo puede alquilar y desplegar bajo demanda.

Recientemente Moltbook generó controversia: esta peculiar red social creada solo para bots de IA enfrentó críticas por fallos de seguridad y respuestas técnicas poco claras. Crédito: Andre M. Chang/ZUMA/picture alliance | Deutsche Welle

Riesgos de seguridad en plataformas de trabajo automatizado

Más allá del debate ético, también surgen preocupaciones técnicas y de seguridad. Como detalla Gizmodo, RentAHuman se mueve dentro de un ecosistema cercano a proyectos impulsados por entusiastas de las criptomonedas –a menudo denominados “criptobros” en comunidades tecnológicas–, como Moltbook u OpenClaw, que han sido cuestionados por vulnerabilidades técnicas, respuestas poco claras y desarrollos apresurados. En ese contexto, se abre la puerta a posibles riesgos como fallos de seguridad, filtraciones de datos o proyectos que no llegan a consolidarse.

Hasta ahora, según medios, solo se ha identificado públicamente un caso de alguien que afirma haber recibido un pago por una tarea. Según reportó Gizmodo, Pierre Vannier, CEO de una startup, cobró en criptomonedas tras revisar archivos solicitados a través del sitio.

RentAHuman.ai es, en última instancia, un espejo que nos devuelve una imagen inquietante: la del ser humano dispuesto a convertirse en un recurso más del sistema, no por imposición, sino por iniciativa propia. Quizá porque el mercado laboral ya nos trata así, porque la precariedad empuja a aceptar casi cualquier ingreso o porque hemos normalizado tanto la lógica de las plataformas que alquilarnos por horas ya no resulta extraño.

La pregunta que queda flotando es si estamos ante una nueva forma de explotación o ante otra mutación inevitable del trabajo. Si se trata de una herramienta con futuro o de una idea que, como tantas en el mundo tecnológico, podría terminar quedándose en una curiosidad pasajera.