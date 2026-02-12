EE.UU. registra aumento del 300% en ingresos por aranceles

De acuerdo con datos oficiales durante el mes de enero se registró un aumento del 300% en ingresos por aranceles lo que indica que las recaudaciones arancelarias ayudaron a reducir en parte el déficit presupuestario.

Aunque la decisión del presidente Donald Trump generó grandes expectativas e incertidumbre sobre el futuro de la economía en el país, para el cierre del mes de enero se totalizaron $30 mil millones de dólares recaudados a través de aranceles, lo que eleva el año fiscal a $124 mil millones de dólares.

Las nuevas tarifas arancelarias se impusieron por primera vez en el segundo mandato de Trump en abril del 2025, los primeros en recibir las tasas más altas fueron sus principales socios comerciales México, Canadá y China, desde entonces el Ejecutivo ha estado negociando las tarifas, pero manteniendo su postura.

Según informes del Departamento del Tesoro, durante el cuarto mes del año fiscal el déficit totalizó un 26% menos que el mismo período del año pasado, eso representa cerca de $95 mil millones de dólares.

Las cifras señalan que en lo que va del 2026, la imposición de aranceles ha dejado el déficit en 17% menos que en el mismo período del año pasado aproximadamente $697 mil millones de dólares.

Finalmente, en cuanto a la deuda continúa siendo una carga de 38,6 billones de dólares; sin embargo, los intereses netos pagados han aumentado en el último mes $76,000 millones de dólares, mientras que los intereses brutos ascendieron a $426,500 millones de dólares en comparación con los $392,200 millones del año anterior.

Sigue leyendo: