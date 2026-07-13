Fiscales piden cadena perpetua para “El Mayo” Zambada y decomiso de $15,000 mdd

Fiscales de Estados Unidos solicitaron al juez Brian M. Cogan imponer cadena perpetua a Ismael “El Mayo” Zambada García, al considerar que fue uno de los narcotraficantes más prolíficos y poderosos del mundo y responsable de una red criminal que operó durante décadas.

De acuerdo con una carta dirigida este 13 de julio al juez Cogan, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, los fiscales pidieron que la sentencia que se dictará el 20 de julio de 2026 concluya con cadena perpetua y se le sean decomisados $15,000 millones de dólares, conforme a lo establecido en el acuerdo de culpabilidad.

En el documento, la Fiscalía sostiene que Zambada, fue cofundador del Cártel de Sinaloa junto con Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, a finales de la década de 1980.

Las autoridades estadounidenses afirman que el acusado supervisó el tráfico de millones de libras de drogas, entre ellas cocaína, fentanilo y metanfetamina, además de dirigir una estructura criminal que recurrió a la violencia para expandir las operaciones del cártel.

?#Ahora | La Fiscalía de EU solicitó formalmente prisión de por vida para Ismael “El Mayo” Zambada, ante el juez Brian M. Cogan.



Además, la Fiscalía estadounidense oficializó la solicitud para decomisar una fortuna estimada en 15 mil millones de dólares.



Los fiscales señalaron? pic.twitter.com/BhKYpps3rr — Azucena Uresti (@azucenau) July 13, 2026

Afirman que “El Mayo” destino millones de dólares en sobornos al gobierno mexicano

Según la carta, bajo el mando de Zambada, sicarios al servicio de la organización cometieron agresiones, torturas y homicidios para favorecer los intereses del grupo criminal. Asimismo, el gobierno asegura que el cártel destinó millones de dólares en sobornos a integrantes de distintos niveles del gobierno mexicano, incluidos policías, militares y políticos, con el objetivo de operar sin interferencias.

La Fiscalía argumenta que la magnitud de los delitos, la corrupción y la violencia atribuidas a Zambada tuvieron repercusiones en México, Estados Unidos y otras partes del mundo, por lo que considera que la única pena adecuada es la prisión de por vida.

El escrito también señala que las investigaciones contra el Cártel de Sinaloa y sus líderes comenzaron a principios de la década de 1990 y estuvieron encabezadas por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a través de su división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

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