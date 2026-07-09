Sheinbaum pide a la Fiscalía de México esclarecer por qué el piloto del vuelo de “El Mayo” Zambada fue deportado a EE.UU.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió a la Fiscalía de México esclarecer la situación del piloto de la aeronave que trasladó a Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos, el 25 de julio de 2024.

“La Fiscalía explicó ayer, ellos tienen que seguir dando esta información… Hay que ver las condiciones en las cual se le entregó (a EE.UU.), la Fiscalía ya lo informó, la Fiscalía tendría que plantearlo y le pido al canciller (Roberto Velasco) que revise el caso para que podamos dar más información”, manifestó la presidenta.

De acuerdo con lo revelado por la Fiscalía de México, el piloto que trasladó a Ismael “El Mayo” Zambada y a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, de Culiacán, Sinaloa a Santa Teresa, Nuevo México, cerca de El Paso, Texas, fue en un primer momento deportado a México, y tras cometer una serie de delitos, fue capturado por las autoridades mexicanas y enviado a Estados Unidos.

“El piloto fue deportado. Siguió operando cometiendo delitos en México, fue detenido por portación de armas y fue entregado con base en la Ley de Seguridad Nacional al gobierno de Estados Unidos, es la situación que consta en el expediente con respecto al piloto”, explicó David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional de México, durante una conferencia de prensa ofrecida ayer miércoles 8 de julio de 2026.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México. Crédito: Sáshenka Gutiérrez | EFE

Sin embargo, esta situación ha generado polémica en la opinión pública debido a que en vez de que las autoridades mexicanas hubieran mantenido en México al piloto para que pudiera aportar más información sobre el operativo del “El Mayo” Zambada, la administración de Sheinbaum decidió entregarlo a Estados Unidos mediante un procedimiento sustentado en la Ley de Seguridad Nacional.

Al ser cuestionada sobre si la entrega del piloto a Estados Unidos fue durante la gestión de Alejandro Gertz Manero como titular de la FGR, la mandataria pidió a la actual fiscal, Ernestina Godoy, que aclare la situación del piloto quien es identificado como Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “Jondo”, según el diario Los Ángeles Times.

“No tengo esa información, la fiscalía ayer la reportó, haber si la fiscal (Ernestina Godoy) puede darnos más información hoy mismo de esta particularidad para que les podamos informar”, señaló Sheinbaum Pardo.

Según reportes de la investigación, fue el 25 de julio de 2024, durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, que Ismael “El Mayo” Zambada habría sido citado por Joaquín Guzmán López, mediante engaños, a una finca donde fue emboscado, sometido y atado antes de ser subido a un avión Beechcraft King Air 200 con matrículas alteradas.

Tras su captura, la aeronave emprendió el vuelo desde una pista clandestina en Culiacán Sinaloa para aterrizar en Santa Teresa, Nuevo México, donde ya lo esperaban autoridades estadounidenses para ser detenido y posteriormente enviado al Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, en Nueva York.

Sigue leyendo:

• Ken Salazar, ex embajador estadounidense, niega que AMLO haya estado involucrado con el narco

• Ken Salazar insiste que el secuestro de “El Mayo” Zambada no fue una operación a cargo de EE.UU.

• Sheinbaum apunta a participación del FBI en captura de ‘El Mayo’ Zambada: “¿Quién mintió?”

• El avión usado en la captura de “El Mayo” Zambada fue donado por el FBI a un museo