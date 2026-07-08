Ken Salazar insiste que el secuestro de “El Mayo” Zambada no fue una operación a cargo de EE.UU.

Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México, insiste que el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada, líder el Cártel de Sinaloa no fue operación liderada por el gobierno del presidente Joe Biden.

El 25 de julio de 2024, el mundo se estremeció al darse a conocer la detención del peligroso capo en el Paso, Texas, algo sumamente extraño de asimilar pues el hombre nacido en el Alano, Sonora, lleva años internado en la sierra operando a distancia para mantenerse alejado de las autoridades.

Posteriormente, surgió información señalando que había sido secuestrado por su ahijado Joaquín Guzmán López, vástago del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien con engaños lo hizo acudir a su encuentro sin imaginar que sería montado en un avión con destino hacia Estados Unidos donde es juzgado por su trayectoria criminal al producir y distribuir drogas con destino final en Estados Unidos.

El punto controversial de la detención es que involucra a agentes estadounidenses presuntamente operando desde México, lo cual resultaría ilegal.

Sin embargo, en Estados Unidos, las autoridades responsables de detener a “El Mayo” Zambada niegan cualquier implicación en su arresto.

A punto de cumplirse un año del arresto del capo mexicano, durante una conferencia efectuada en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, exigió revelar cómo se realizó la detención del veterano delincuente y, a partir de ello, determinar si los agentes a cargo de operaban ilegalmente.

“¿Quién mintió? Es muy relevante. Como se dijo en su momento por el presidente López Obrador, y nosotros estamos de acuerdo, tiene que esclarecerse por el bien de México y de la relación bilateral.

¿Quién miente? ¿Quién mintió? ¿Mintió el embajador Ken Salazar?”, cuestionó la mandataria.

Ken Salazar está apunto de publicar sus memorias donde aborda temas controversiales de la política mexicana. (Crédito: Armando Solis / AP)

Aunque Ken Salazar ya había asegurado que no se utilizaron recursos estadounidenses, a través de una publicación en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, el diplomático reforzó su versión.

“La presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado una pregunta: ¿quién dijo la verdad? Permítanme responderla con claridad:

El fiscal general Merrick Garland y yo informamos al gobierno mexicano, tanto en nuestras declaraciones públicas como directamente al gobierno mexicano, los días 25 y 26 de julio de 2024, sobre las detenciones de Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán.

Le comunicamos al gobierno mexicano que no era nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestra operación.

La verdad es la verdad”, señala parte del texto.

El exembajador de 71 años subrayó que, en sus memorias próximas a ser publicadas, expone a detalle el controversial incidente.

“Hablo de este episodio en mi libro, ‘Borderlands: My Fight for an Inclusive America’, en un capítulo titulado ‘The Door Closes’.

‘Borderlands ‘ trata sobre la urgencia de crear una Nueva Alianza Norteamericana que aborde los retos económicos, de seguridad y climáticos de América del Norte. Es un mensaje que espero que sea acogido por los ciudadanos de Estados Unidos, México y Canadá”, puntualizó.

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