Ken Salazar cierra ciclo como embajador asegurando que México sí produce fentanilo

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se despidió este lunes con un último mensaje en el que aseguró que no se “arrepiente de nada”, pero también lo hizo con una pizca de polémica al asegurar que sí se produce fentanilo en el país, pese a que el anterior gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo negó y el de Claudia Sheinbaum mantiene la misma retórica.

Esta declaración se da en vísperas de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y en medio de las tensiones bilaterales por las críticas de Washington a la reforma judicial y la producción de fentanilo en el país.

“No me arrepiento de nada. Me voy mejor, sintiéndome que llevamos un trabajo fuerte y bueno, que se debía llevar entre los dos países con más frecuencia”, aseveró en rueda de prensa final antes de dejar el cargo de embajador, que ocupó desde 2021 tras ser nominado por el actual presidente, el demócrata Joe Biden.

Sin embargo, la despedida del embajador de Estados Unidos en México no pudo librarse de la polémica, al asegurar que “Hay fentanilo en México y se produce acá… El debate de si se produce o no se produce aquí no es adonde tenemos que ir, con todo respeto para el gobierno de México”, insistió, en referencia a los desmentidos lanzados por el gobierno y de simpatizantes de Morena contra un reportaje del New York Times sobre la producción del opiáceo sintético en el país.

Cabe recordar que Salazar, de 69 años, comenzó su estancia en México mostrando gran proximidad al presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), pero con el tiempo la relación se fue tensando hasta finalizar con críticas directas a la política de seguridad del gobierno mexicano y a la reforma judicial que busca la elección popular de los jueces.

El embajador comentó la polémica en torno al fentanilo, causante de una crisis de salud pública por una ola de muertes por sobredosis en Estados Unidos, y que Washington considera que se produce en México y China, por lo que ha redoblado los llamados a estos países para que combatan su producción.

“Sé lo que pasa, que hay fentanilo en México y también sé que se produce acá”, afirmó.

Tal declaración se relaciona a la reciente publicación en The New York Times, sobre un laboratorio de fentanilo, en Culiacán, Sinaloa, pese a que el gobierno mexicano ha negado tal aseveración, argumentando que el trabajo periodístico tenía “mucha imaginación”.

Por su parte, tras la salida de Salazar, queda al cargo de la embajada estadounidense en México el encargado de negocios, Mark Johnson.

