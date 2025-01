Sheinbaum desmiente “con bases científicas” reportaje del The New York Times sobre el fentanilo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, insistió en que “no es creíble” el reportaje del The New York Times, donde dos periodistas entran a un supuesto laboratorio para presenciar el proceso de elaboración de fentanilo en Culiacán, Sinaloa.

La mandataria mexicana convocó a su conferencia mañanera a funcionarios del IMSS Bienestar, COFEPRIS y de la Secretaría de Marina para explicar “con bases científicas” por qué la información del diario estadounidense carece de credibilidad

“Está con nosotros el doctor Alejandro Svarch, Director General del IMSS Bienestar, la doctora Armida Zúñiga, que es titular de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, y la teniente Juana Peñaloza que es química analista de precursores en campo de la Secretaría de Marina, ellos nos van a explicar por qué no es creíble el reportaje del The New York Times con bases científicas”, señaló al inicio de su conferencia matutina.

“Lo que estamos planteando aquí es la publicación de un artículo en el New York Times que no es primero relacionado con temas de fabricación, producción de drogas, estamos aquí hablando de cómo se producen estos artículos a partir de información que no es creíble”, aseguró.

“Por supuesto que combatimos principalmente la comercialización de estas drogas y particularmente el fentanilo, y vamos a colaborar por razones humanitarias siempre para evitar si hay tráfico de fentanilo a Estados Unidos desde México y la venta en nuestro propio país”, enfatizó.

Durante su intervención en lo que significó la primera conferencia mañanera del 2025, Alejandro Svarch, Director General del IMSS Bienestar, rechazó que una persona pueda desarrollar sin protección “tolerancia letal a la toxicidad” durante la elaboración de fentanilo.

Alejandro Svarch, Director General del IMSS Bienestar. Crédito: Sáshenka Gutiérrez | EFE

“Hay un fenómeno de fetichismo de la mercancía, de mucha imaginación, y de mucha publicidad, sobre todo a partir de series televisivas que han hecho una caricatura de la producción de este método”, dijo.

“Si hubiera sido fentanilo lo que estuvieran produciendo, el operador, la persona que estaba haciéndolo hubiera durado 30 segundos y hubiera caído fulminado, producto de los vapores que presenta la síntesis del fentanilo”, aseguró.

En el reportaje de The New York Times se señala que las periodistas entraron con máscaras de gas y trajes de protección tipo hazmat, pero el cocinero que elaboraba 10 kilogramos de fentanilo solo llevaba un cubrebocas quirúrgico.

Por su parte la teniente de la Secretaría de Marina, Juana Peñaloza, mencionó que con base en el análisis de los videos cortos y fotografías difundidas por el diario estadounidense, se puede apreciar que las personas que elaboran la supuesta droga no utilizan la vestimenta adecuada ni especifican el nombre de los precursores químicos.

Juana Peñaloza, química analista de precursores en campo de la Secretaría de Marina. Crédito: Sáshenka Gutiérrez | EFE

“Observamos que solo portan una bandana de tela y un cubrebocas azul de tres pliegues, se observa una cocina con una ventana de un metro, se observan salsas, bebidas alcohólicas y otros instrumentos. En otro video se observa a un hombre manipulando un polvo azul asegurando que es fentanilo”, explicó.

“No se observa protección personal, teniendo exposición directa al fentanilo, después se observa polvo blanco que se asegura es fentanilo terminado y se observan dos sustancias, acetona e hidróxido, químicos esenciales para algunas drogas sintéticas”, expuso.

“Se concluye que no existen los elementos suficientes para demostrar que la información presentada en el artículo de The New York Times documenta un laboratorio de síntesis de clorhidrato de fentanilo”, concluyó la teniente de Marina.

